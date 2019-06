Fost ministru al Justiţiei, atac la noul Avocat al Poporului: 'După Ciorbea se poate încă şi mai rău. Nu competenţa e problema, ci lipsa de onoare'

Numirea noului Avocat al Poporului, în persoana fostei eurodeputate Renate Weber, propusă de ALDE, stârneşte reacţii dure din tabăra opoziţiei. Fostul ministru al Justiţiei din Guvernul Cioloş, Raluca Prună, consideră că după eşecul de la europarlamentare ALDE nu ar mai avea dreptul la funcţii cu susţinere politică.

"Cheia marilor succese e sa te zbați la limita pragului la alegeri. Eventual sa cazi sub prag. Nu competentă doamnei Weber e problema, ci lipsa de onoare. La 4% ar fi fost onorant sa stea acasa, nu intr-o funcție publica in care susținerea e politica. Nu îmi fac nicio iluzie. După Ciorbea se poate inca și mai rău. Mult mai rău. Altfel, rămâne cum am stabilit. PSD/ALDE se simt foarte bine. Noi ceilalți, mai puțin", scrie Prună pe Facebook.

Plenul reunit al Parlamentului a validat-o, miercuri, pe Renate Weber în funcţia de Avocat al Poporului. Renate Weber, propusă de PSD - ALDE, a obţinut 208 voturi pentru şi 134 împotrivă. Contracandidaţii săi au fost respinşi. Astfel, Peter Eckstein-Kovacs - susţinut de Opoziţie (PNL, USR şi UDMR) - a obţinut 109 voturi pentru şi 233 împotrivă, iar Cătălin Voinea Mic - propus de PMP - a întrunit 16 voturi pentru şi 326 împotrivă. Renate Weber urmează să depună jurământul la o dată care va fi stabilită ulterior, a precizat preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.