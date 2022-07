Fostul premier japonez este în stare critică: termenul este adesea folosit înainte ca un deces să fie confirmat oficial în Japonia - VIDEO

Fostul premier japonez Shinzo Abe se află în stare critică după ce a fost împuşcat la un eveniment din oraşul Nara, a anunţat prim-ministrul nipon Fumio Kishida, citat de CNN.

Premierul Fumio Kishida susține că Abe este supus unui tratament de urgenţă, adăugând că medicii se luptă pentru a-i salva viaţa.

”O astfel de faptă este neiertat”, a continuat Fumio Kishida, referindu-se la cel care l-a împuşcat pe Abe, relatează News.ro.

Abe, în vârstă de 67 de ani, a fost împuşcat de două ori, iar al doilea foc de armă l-a atins în spate, făcându-l să cadă la pământ.

Reuters relatează, citând TBS Television, că fostul premier a fost împuşcat în partea stângă a pieptului şi în gât.

Atacatorul său, un bărbat de 41 de ani, a fost arestat sub acuzaţia de tentativă de omor, conform agenţiei Kyodo.

Fostul guvernator Yoichi Masuzoe a transmis într-un tweet că Shinzo Abe se află în stop cardiorespirator, fiind transportat la spital,

Termenul este adesea folosit înainte ca un deces să fie confirmat oficial în Japonia, precizează BBC.

Shinzo Abe a îndeplinit două mandate ca prim-ministru, fiind cel mai longeviv premier al Japoniei, înainte de a demisiona în 2020, invocând probleme de sănătate.

Dar el a rămas o figură importantă a partidului de guvernământ, Partidul Liberal Democrat (LDP), controlând una dintre cele mai mari facţiuni ale sale, conform Reuters.

