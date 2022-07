Atentat asupra lui Shizo Abe - Campania electorală din Japonia a fost întreruptă. Guvernul a creat o celulă de criză

Principalele formaţiuni politice din Japonia şi-au suspendat vineri campania în vederea alegerilor legislative de duminică, după ce fostul prim-ministru Shinzo Abe a fost împuşcat mai devreme în cursul dimineţii în timp ce ţinea un discurs la un eveniment electoral, informează Reuters, dpa şi Kyodo, potrivit Agerpres.

Premierul Fumio Kishida a plecat din prefectura Yamagata (nord) pentru a reveni la Tokyo, iar guvernul său a creat o celulă de criză, toţi membrii cabinetului fiind rugaţi să se reunească în capitala ţării.Autorităţile nipone nu au dat detalii despre starea în care se află fostul premier Abe (67 de ani). Potrivit Kyodo, care citează poliţia, acesta a fost împuşcat din spate în jurul orei 11:30 dimineaţa, în timp ce ţinea un discurs în faţa unei gări din oraşul Nara (vest), şi a fost transportat la spital, aparent fără semne vitale. Fostul prim ministru (Partidul Democrat Liberal, LDP) se afla în oraş pentru a susţine un candidat al partidului.O sursă guvernamentală a indicat pentru Kyodo că suspectul reţinut este un fost membru al Forţelor de autoapărare (armata niponă).Ambasadorul SUA în Japonia, Rahm Emanuel, a asigurat într-o declaraţie că Statele Unite sunt "întristate şi şocate" de acest atac, adăugând că "guvernul SUA şi poporul american se roagă pentru sănătatea lui Abe-san, familia sa şi poporul nipon".Shinzo Abe a deţinut cel mai îndelungat mandat de până acum în fruntea guvernului japonez (decembrie 2012 - septembrie 2020).Sondajele de opinie indică o victorie răsunătoare pentru Partidul Liberal Democrat, aflat la guvernare, la alegerile de duminică pentru Camera Consilierilor (camera superioară a legislativului japonez).

