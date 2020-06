Fost vicepremier al României va fi adus cu MANDAT de aducere dacă nu vine la audiere în dosarul Belina - AVERTIZAT de instanță pentru lipsă nejustificată

Tribunalul București a audiat, marți, mai mulți martori în dosarul Belina, în care a reluat în forță cercetarea judecătorească pentru lămurirea situației generată de trecerea unor regiuni bazinale de la Apele Române la Consiliul Județean Teleorman, în vremea în care Consiliul era condus de Liviu Dragnea.

Printre martorii chemați, marți, la bară de către judecătorul Bogdan Darie se număra și fostul vicepremier al României, Vasile Dâncu, dar care nu s-a prezentat.

Potrivit magistratului, Dâncu „a lipsit nejustificat”, respectiv nu și-a motivat prin cerere lipsa de la termenul de marți din dosarul Belina.

În acest context magistratul a stabilit să îl citeze din nou pe Vasile Dâncu pentru 28 iulie la ora 11, și a atras atenția că în caz de neprezentare acesta va fi amendat și în cazul său se va emite mandat de aducere.

La termenul de marți al procesului instanța a audiat trei martori între care și pe fostul director al Apelor Române care a explicat cum s-a derulat procesul de avizare pozitivă a cererii CJ Teleorman și care a fost rolul său concret în această procedură.

Apele Vedea au dat unda verde

„Am fost directorul general al Apelor Naționale Române. În perioada respectivă am primit solicitarea de la cj teleorman pentru a ne pronunța prin accept, având calitatea de administrator al cursurilor de apă, în realizarea unui transfer pentru folosirea acestei insule.



Mai precis se dorea realizarea unui parc de agrement din fonduri externe. Ca sa se poată realiza finanțarea obiectivul trebuia să fie în administrarea lor.

Având în vedere cererea dumnealor am dat mai departe la Ape bazinale Argeș-Vedea.



Trebuiau să verifice dacă suprafața respectivă e lipsită de alte sarcini și urmare acestei analize am primit răspuns afirmativ respectiv că puteam da avizul pozitiv.



Consiliul de conducere a stabilit că putem da acceptul, pronunțarea finală fiind a ministerului mediului. Toate competențele de gestionare a insulei au fost delegate la CJ Teleorman.



În documentul înaintat spre analiză la noi se menționa ce am relatat mai devreme.

DNA: existența unor contracte de închiriere pe acel imobil putea încurcă autofinantarea instituției dvs??

Având în vedere că anar se autofinanteaza probabil a nu le dădeam acceptul...

DNA: care e procedura de schimbare a unui cod de clasificatie dacă dorești așa ceva?

Ministerul Finanțelor este autoritatea de la care se cer acordurile. Nu ANAR se ocupa cu aceste chestiuni. Noi doar facem o solicitare în scris către legiuitor, pentru că Ministerul Finanțelor are acest rol, iar el elaborează documentația necesară.

DNA: știți despre astfel de solicitări de modificare sau discuții??

Nu știu să fi existat. Nu cât am fost eu.

Avocat: Shhaideh a pus vreodată presiune?

O cunosc pe doamna Shhaideh, pe doamna ministru. Nu a pus vreodată presiune pe mine.



Judecător: știți să oferiți detalii despre codurile de clasificare ??



Nu știu și nu aș vrea să greșesc pe fondul lipsei de cunoștință tehnică.



Judecător : cunoașteți zona respectivă?



A da, sigur. O cunosc foarte bine.



Judecător: ANAR cum consideră? Aceste bunuri fac parte din Bazinul Dunării sau?...

Nu cunosc sa va spun. Aveam documentația.”.