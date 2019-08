Fostul comandant şef al armatei algeriene, generalul Nezzar, vizat de un mandat internaţional de arestare

Algeria a lansat un mandat internaţional de arestare împotriva fostului ministru al apărării şi ex-şef al Statului Major al armatei algeriene, Khaled Nezzar, şi a fiului său, acuzaţi de "complot", a anunţat televiziunea naţională marţi, potrivit AFP preluat de agerpres.

După demisia forţată a ex-preşedintelui Abdelaziz Bouteflika la începutul lunii aprilie, justiţia a deschis o serie de anchete pentru fapte de corupţie şi a plasat în detenţie provizorie mai mulţi foşti responsabili politici.Din teama de a avea aceeaşi soartă, generalul în rezervă Nezzar, fost om forte al ţării la începutul anilor 1990, a fugit în urmă cu peste o lună în Spania, unde i s-a alăturat fiul său, potrivit presei algeriene."Tribunalul militar din Blida (sudul Algeriei) a emis un mandat internaţional de arestare împotriva fostului ministru al apărării, Khaled Nezzar şi a fiului său Lotfi Nezzar, acuzaţi de complot şi de atingere adusă ordinii publice", a indicat televiziunea naţională.O a treia persoană, Farid Benhamdine, administrator al Societăţii algeriene de farmacie, este de asemenea vizat de acest mandat de arestare, a precizat televiziunea naţională.Cele trei nume au apărut în timpul anchetei care îl viza pe Said Bouteflika, fratele şi consilierul preşedintelui demis Abdelaziz Bouteflika, conform presei algeriene.Nezzar fusese audiat ca martor în 14 mai în ancheta pentru complot împotriva autorităţii armatei şi a statului, care îl viza pe Said Bouteflika şi pe foştii şefi ai serviciilor de informaţii, generalii Mohamed Mediene zis "Toufik" şi Athmane Tartag alias "Bashir".Generalul Nezzar afirmase că Said Bouteflika, care nu dispunea de nicio putere constituţională, îi spusese în martie că intenţionează să instaureze stare de asediu şi să-l demită pe generalul Gaid Salah cu scopul de a pune capăt contestării fratelui său.Susţinător ferm al preşedintelui Bouteflika timp de 15 ani, generalul Gaid Salah a devenit de fapt omul forte al regimului din aprilie.Generalul Nezzar a fost în ianuarie 1992 unul dintre principalii artizani ai întreruperii procesului electoral destinat să împiedice victoria islamiştilor în alegerile legislative şi care a aruncat Algeria într-un "deceniu negru" de război civil.