Fostul consilier pentru securitate al lui Merkel va fi noul preşedinte al Conferinţei de securitate de la Munchen

Christoph Heusgen, fost consilier pentru securitate al cancelarului german Angela Merkel şi actual ambasador al Germaniei la ONU, va prelua preşedinţia Conferinţei de securitate de la Munchen, transmite luni dpa.

Heusgen, în vârstă de 66 de ani, a avut mulţi ani o contribuţie esenţială la pregătirea cancelarului Merkel pentru summituri.

El îşi va prelua misiunea după următoarea conferinţă de la Munchen din februarie, a anunţat actualul preşedinte Wolfgang Ischinger, potrivit Agerpres.ro.

'Sunt încântat că am găsit un succesor în persoana lui Christoph Heusgen, care, după mulţi ani în calitate de consilier de politică externă la Cancelaria federală şi apoi ca ambasador la ONU la New York, are conexiuni excelente în toată lumea şi este extrem de apreciat ca expert', a arătat Ischinger.

Heusgen a mulţumit Consiliului Fundaţiei pentru încrederea acordată: 'Aştept cu nerăbdare misiunea incitantă la conducerea Conferinţei de securitate de la Munchen', a transmis el.

Wolfgang Ischinger (74 de ani) a prezidat din 2008 Conferinţa de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari şi mai proeminente evenimente de profil din lume. El va continua ca preşedinte al fundaţiei non-profit organizatoare a reuniunii.