Fostul director al SRI George Maior, audiat în Comisia SRI! Claudiu Manda: 'Avem lucruri de lămurit'

Fostul director al SRI, ambasadorul României în SUA, George Maior, este aşteptat marţi la Comisia de control al SRI pentru explicaţii în legătură cu declaraţii făcute la comisie de fostul şef al Agenţiei Naţionale de Integritate Horia Georgescu, informează news.ro.

"Pot să vă confirm că va veni marţi la ora 11.00. Chiar de la ora 10.30 ne vom vedea, aşa cum am făcut şi cu ceilalţi invitaţi, la biroul preşedintelui comisiei, după care vom merge împreună la şedinţa de comisie", a precizat luni, la Antena 3, preşedintele comisiei, social-democratul Claudiu Manda, adăugând: "Avem lucruri de lămurit în urma audierii domnului Horia Georgescu".

Manda a apreciat că e o ocazie bună ca George Maior să lămurescă aspectele care îl vizează, amintind că acesta a spus la precedenta audiere că îl ştie vag pe fostul şef al ANI, în timp ce Horia Georgescu a afirmat că se vizitau şi a prezentat SMS-uri pe care şi le trimiteau.

Săptămâna trecută, Manda declara: “Am avut un schimb de SMS-uri cu domnul Maior în care i-am spus că trimitem către MAE această invitaţie, deci ştie, nu poate spune că nu ştie. I-am şi spus că nu vom purta discuţii pe subiectul legat de domnul Giuliani (…) noi avem de clarificat aspectele spuse la momentul respectiv, în luna mai, cred, de domnul Horia Georgescu”.

Preşedintele Comisiei SRI a explicat că, imediat după audierea fostul director ANI, Horia Georgescu, s-a decis o nouă audiere a ambasadorului Româniai în SUA.

“Noi, imediat după ce l-am audiat pe domnul Maior şi ulterior pe domnul Horia Georgescu, am decis în Comisie că va fi nevoie de încă o audiere a domnului Maior şi să vedem când facem această audiere. Am şi trimis la momentul respectiv o adresă către domnul Maior, la ambasadă, şi către MAE (…) Am văzut în spaţiul public că a venit domnul Maior în România, din păcate, cei de la MAE nu ne-au comunicat acest lucru ca să putem să formăm o astfel de Comisie, ne-au trimis la un moment dat un răspuns în care ne-au spus să stabilim noi o perioadă, însă noi aveam toată disponibilitatea de a discuta (…)”, a declarat Manda.