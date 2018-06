Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, intervine în scandalul declanșat de CCR: 'Lăsați-o pe Kovesi să plece acasă. Nimeni nu este de neînlocuit'

Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, intervine în scandalul generat de CCR cu privire la revocarea lui Kovesi. El susține că dacă românii doresc ca justiția să nu fie „definitiv compromisă”, șefa DNA trebuie „să plece acasă”, punctând că va avea o pensie din bani publici la fel de nesimțită ca si a altora dintre cei cu pensii speciale.

„Cand am luat decizia de a avea aceasta pagina publica pe Facebook am facut-o tocmai pentru a denunta ipocrizia si minciuna spunand adevaruri incomode. Nu imi doresc sa fiu simpatic vreunei tabere anume, cu atat mai putin gastii lui Dragnea, aceasta fiind in opinia mea intruchiparea raului in politica romaneasca.

Asadar, oameni buni, daca doriti ca justitia sa nu fie definitiv compromisa, lasati-o pe Kovesi sa plece acasa. Va avea o pensie din bani publici, la fel de “nesimtita” ca si a altora dintre cei cu pensii “speciale”. Pana va crapa de tot sistemul de pensii…

Nimeni nu este de neinlocuit!

