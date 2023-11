Fostul fotbalist UEFAntastic, dat dispărut de familie, s-a prezentat la poliție

Lucian Burdujan (fost fotbalist UEFAntastic) s-a prezentat miercuri la sediul Sectiei 11 Politie, in urma aparitiei in spatiul public a informatiei ca a fost dat disparut, de catre familie, in judetul Neamt, au spus, pentru STIRIPESURSE.RO, surse judiciare.

Acesta a precizat ca a plecat voluntar de la adresa de domiciliu si doreste sa fie revocata disparitia.

De altfel, marți, tatăl său a decedat, iar fotbalistul a scris un mesaj pe rețeaua de socializare.

Polițiștii l-au dat în urmărire pe 20 octombrie

La data de 20 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, de către o femeie în vârstă de 63 de ani, cu privire la faptul că, din cursul lunii septembrie a.c., niciun membru al familiei nu a mai putut lua legătura cu fiul său BURDUJAN LUCIAN, în vârstă de 38 de ani, din Piatra-Neamț.

În cursul lunii septembrie acesta s-ar fi aflat în București.

Semnalmente: înălțime – 1.80 m, greutate-89 kg, păr negru, tuns scurt, ochi căprui, constituție atletică.

La începutul lunii noiembrie 2022, Lucian Burdujan, în vârstă de 39 de ani, a părăsit domiciliul său din Piatra Neamț, iar de atunci nu au mai existat informații sau contact cu familia sa.

Lucian Burdujan a făcut parte din echipa Rapidului în sezonul european 2005-2006, când echipa din Giulești a ajuns până în sferturile Cupei UEFA.

„Burdujan Lucian, in varsta de 39 ani, a plecat voluntar in noiembrie 2022 de la locuinta sa, din mun. Piatra Neamt, jud. Neamt si nu s-a mai intors pana in prezent”, se arată pe site-ul Poliției Române.