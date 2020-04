Fostul lider al liberalilor ieşeni, Marius Bode: 'O mână de oameni transformă PNL Iaşi în remorca PSD-Chirica'

Deputatul independent Marius Bodea, fost lider al filialei Iaşi a liberalilor până luna trecută, susţine că la Iaşi asistăm la predarea PNL "intereselor meschine imobiliare ale PSD şi samsarilor personali ai primarului Mihai Chirica“ şi că "o mână de oameni transformă PNL Iaşi în remorca PSD-Chirica", potrivit news.ro.

Marius Bodea afirmă, într-un comunicat de presă, că "o mână de oameni transformă PNL Iaşi în remorca PSD-Chirica“, după ce mai multe proiecte imobiliare ale unor reprezentanţi PSD, apropiaţi de Chirica, au fost votate joi în Consiliul Local, inclusiv de consilierii PNL.

"Pentru prima dată în 22 de ani, cât am fost membru al PNL Iaşi, am asistat la predarea fără nicio opoziţie a acestui mare partid liberal intereselor meschine imobiliare ale PSD şi samsarilor imobiliari personali ai primarului Mihai Chirica. Când un membru PNL, având şi funcţie reprezentativă politică de consilier local, ajunge să pledeze pentru acoperirea unei infracţiuni făcută de un pesedist cu grave carenţe de legitimitate în ceea ce priveşte interesele sale patrimoniale înseamnă că am ajuns în situaţia în care PSD conduce definitiv oraşul cu ajutorul celor care trebuiau să facă opoziţie. Înseamnă tranzacţionarea şi trădarea intereselor liberalilor din Iaşi“, a precizat deputatul Marius Bodea.

Fostul lider al filialei municipale PNL Iaşi până luna trecută, Marius Bodea a spus că este uluit de atitudinea unor consilieri PNL care "în şedinţa de joi îşi cereau scuze pentru faptul că în ultimii ani nu au votat mai multe proiecte imobiliare susţinute de PSD şi de edilul Mihai Chirica“.

"Când cei trimişi de liberalii ieşeni în Consiliul Local în 2016 au ajuns să voteze toate inepţiile propuse de PSD şi de aparatul PSD din Primăria Iaşi înseamnă că ţi-ai pierdut şi rostul şi rolul cu care ai fost investit. Să ajungă consilierii PNL să îşi ceară scuze pentru că nu au votat hoţiile primarului PSD în aceşti ani mi se pare halucinant. Simplii membri şi votanţii liberali nu pot fi de acord cu această politică a actualei conduceri, care a îngenuncheat în faţa unui pesedist rapace precum Mihai Chirica, dar şi în faţa PSD“, a mai spus deputatul independent Marius Bodea.

El consideră că şedinţa de joi a CL a arătat că "între electoratul liberal ieşean şi personajele care ocupă în prezent funcţii de conducere în PNL Iaşi s-a produs o ruptură definitivă".

În şedinţa de joi a CL, care a durat peste trei ore, au fost votate mai multe proiecte imobiliare în care sunt implicaţi consilieri PSD.

În debutul şedinţei, liderul grupului de consilieri liberali Eduard Boz a anunţat că reprezentanţii PNL vor vota pe viitor proiectele imobiliare propuse, motivând că "liberalii sunt aproape de investitori“.

Edilul Mihai Chirica va candida din partea PNL la alegerile locale viitoare, decizia fiind luată la începutul lunii martie.

În urma acestei hotărâri, deputatul Marius Bodea şi-a anunţat demisia din PNL, după ce timp de trei ani a fost un critic vehement al primarului de Iaşi Mihai Chirica.