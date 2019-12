Fostul ministru al Muncii s-a dezlănțuit în ziua de Crăciun - atacuri virulente la adresa Guvernului: 'Gata cu văicăreala, la treabă'

Marius Budăi s-a dezlănțuit în ziua de Crăciun! Fostul ministru al Muncii susține că ceea ce se întâmplă cu guvernarea PNL e o bâlbâială enormă.

Vladimir Putin a semnat: SPIONII FSB nu mai pot părăsi țara în următorii 5 ani, în cazul unei demiteri

„M-am consultat cu mulți specialiști în domeniu. Am vrut să trag un semnal de alarmă, nu vreau să panichez pe nimeni, se pot regla lucrurile la rectificări, dar din păcate e un buget care are scăderi și la sănătate, și la învățământ, și la programul național de dezvoltare locală. Nu au de unde să producă plus valoare pentru a putea face o rectificare pozitiv după primele șase luni, așa cum e legal. De când au venit la guvernare nu fac altceva decât o văicăreală continuă. Trebuie să guverneze, gata cu văicăreala, la treabă. Au majoritate în Parlament. E o bâlbâială enormă și un amatorism pe care nu l-am văzut vreodată”, a spus Marius Budăi la Antena 3.