Fostul ministru Ioan Mircea Paşcu anunţă că îl dă în judecată pe Sorin Ioniţă, preşedintele Expert Forum

Ioan Mircea Paşcu, fost ministru al Apărării şi fost vicepreşedinte al Parlamentului European, anunţă că îl dă în judecată pe Sorin Ioniţă, preşedintele think tank-ului Expert Forum. Paşcu îl acuză pe Ioniţă de răspândirea de ştiri false despre presupusele beneficii pe care fost europarlamentar le-ar avea în cazul în care ar fi numit comisar european interimar, pentr săptămânile rămase până la începerea mandatului Comisiei von der Leyen.

"Domnule Ionita, tocmai ti-ai făcut rost de un proces, întrucât eu am comunicarea oficială primită din partea Comisiei, in care sunt prezentate cifrele reale. Acestea sunt o fracțiune infima din ceea ce prezinți dta public ca ar urma sa primesc eu la sfârșit de mandat, afectându-mi astfel imaginea publica! Uneori răutatea te orbește și te pierde ...", scrie Ioan Mircea Paşcu pe Facebook.

Afirmaţiile lui Paşcu sunt o reacţie la cele scrise de Ioniţă pe propria pagină de Facebook: "Omul IM Pascu se da de ceasul mortii ca e fake news, dar comisia Buget stie ce zice: pentru 2 luni (Sep+Oct) drept comisar de frecat menta, omul ar lua 40.000 euro + beneficii (deconturi, diurne, asigurari) si drept de pensie de 930.000 euro esalonata pe restul vietii lui. Ca de aia facea gura anti-PSD in primavara, cand l-a scos Dragnea de pe lista PE, dar apoi a amutit brusc cand a aparut nominalizarea asta. Vorba aia, PSD promoveaza competenta si echitatea sociala."

Anterior, Ioan Mircea Paşcu acuzase o ştire falsă cu privire la propria persoană: "'Estonia a renunțat la postul de comisar european fără portofoliu. Neclar dacă România îl va retrage pe Ioan Mircea Pașcu, care ar încasa mii de euro lunar pensie de comisar pentru restul vieții pentru câteva săptămâni de interimat.' (G4 Media) O corecție pentru profesioniștii fake news: nu am dreptul sa încasez pensie de la Comisie, întrucât nu am minimum de 1 an de lucru! In general, abia aștept momentul in care voi putea spune public tot ce s-a întâmplat cu adevărat, referindu-ma atât la politica “bizantina” a Bruxelles-ului, cât și la absenta sprijinului de acasă, din partea celor care se bat cu cărămida in piept ca nu pot dormi de grija României, a romanilor și a intereselor lor, pentru care sunt gata sa își dea și viața..."

Numirea lui Ioan Mircea Paşcu în funcţia de comisar european interimar din partea României, în locul Corinei Creţu, este blocată în Parlamentul European. Preşedintele Comisiei pentru control bugetar, Monika Hohlmeier (PPE, Germania), îi transmite preşedintelui Parlamentului European, David Maria Sassoli, că numirea comisarilor interimari, pentru perioada rămasă până la instalarea Comisiei von der Leyen, nu se justifică din punct de vedere bugetar. Liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, salută decizia Estoniei de a nu mai trimite un comisar european interimar și solicită Guvernului de la București să adopte o măsură similară.