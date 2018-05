Fostul ministru Titus Corlățean, previziune sumbră pentru partidul lui Ponta: 'Nici alte desprinderi nu au avut rezultate'. Mesaj DUR pentru foștii colegi

Senatorul PSD Titus Corlățean a comentat, luni, la Antena3, plecările importante din PSD către partidul fostului lider social-democat Victor Ponta.

Victor Ponta îi taie din elan lui Liviu Dragnea, după ce mai mulți parlamentari au trecut în PSD: 'NU are niciun efect pentru o moțiune de cenzură'

"Nu mă veți auzi condamnând cu mânie proletară pe cei care au plecat din PSD pentru că am fost cu ei coleg, la bine și la rău, prin foarte multe chestiuni și poate că este corect să discutăm în interiorul partidului, nu pe televizoare de ce au plecat unii dintre acești colegi. Pe de altă parte, le spun foarte clar foștilor colegi că greșesc profund. Partidul acesta este un partid care trebuie respectat, la care am contribuit cu toții, mai mult sau mai puțin, și el are în continuare un rol foarte important pentru țara asta. Așa încât faptul că se desprind și încearcă să creeze o alternativă se întâmplă în politică, dar vă aduc aminte că nici APR-ul, nici UNPR-ul și niciun alte desprinderi de o formă sau alta nu au avut rezultate", a spus Titus Corlățean.