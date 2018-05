Victor Ponta îi taie din elan lui Liviu Dragnea, după ce mai mulți parlamentari au trecut în PSD: 'NU are niciun efect pentru o moțiune de cenzură'

Fostul premier Victor Ponta reacționează la informația conform căreia PSD a racolat noi parlamentari, precizând într-o postare pe Facebook că „venirea celor de la PMP în Tabăra Dragnea nu are niciun efect pentru o moțiune de cenzură”. De asemenea, fostul premier se declară convins că partidul său va câștiga lupta cu PSD.

„1. Prietenul la nevoie se cunoaste / si hotul striga cel mai tare “hotul” : cand a vazut ca “prietenul Liviul are probleme in PSD Traian Basescu i-a “imprumutat” niste parlamentari ca sa il ajute sa recastige controlul / acum poate intelegeti de ce in tot timpul mandatelor lui Basescu o mana nevazuta a intervenit mereu in ajutor cand Dragnea avea probleme cu Teldrum sau cu alte afaceri necurate

2. Gandirea bolsevica a devenit regula in Conducerea PSD - Daca pleci din PSD in Opozitie pentru ca nu vrei sa sa sustii prostiile si hotiile lui Dragnea sau ale Guvernului Lui esti numit tradator - daca pleci din Opozitie si vii la Dragnea in schimbul unor functii si avantaje din partea Guvernului te numesti “patriot”??