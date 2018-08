Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, aruncă 'bomba': 'Da. Am hotărât azi să intru în politică'

Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, anunță într-o postare pe blogul personal că s-a hotărât să intre în politică, după ce la începutul anului a lansat platforma civică „România 3.0”

„Ceea ce nimeni nu va spune, dragi prieteni, este adevarul. Statul paralel nu s-a facut singur: Coldea, Maior, Kovesi, Dumbrava, Lazar si acolitii lor sunt doar oameni slabi. Daca vad un microfon in fata, fug.

Statul paralel s-a creat prin complicitatea, lasitatea, josnicia, negocierea, ipocrizia, combinatiile unor politicieni si a grupurilor de interese din jurul lor (din media si din zona de afaceri). Din interiorul Romaniei si din afara.

Oameni din politica au acceptat acoperitii din justitie, in finante, la banci, in administratie, in ministere si inclusiv in politica. Chiar in partidele lor. Nu i-a bagat Coldea acolo cu forta.

Am ajuns in situatia de astazi pentru ca acesti oameni s-au facut ca nu vad sau si-au negociat interesele sau au zis “las ca merge si-asa”.

Atata timp cat pe noi nu ne ating, las sa mearga amaratii si nevinovatii la puscarie. Se ocupa Kovesi si Coldea.

Apoi, cand au vazut ca se ingroasa gluma, s-au bazat tot pe noi, nevinovatii si amaratii, sa iesim la lupta.

Timp in care ei au stat cuminti in birouri si s-au hlizit pe la televiziuni continuand sa faca ce stiau mai bine: combinatiile si negocierile pe spatele romanilor.

Eu unul m-am saturat! Cunosc personal politicieni de toata isprava si curati pe care ii respect si in PSD si in ALDE si la PNL si in USR, in multe partide politice. Cunosc si multi romani patrioti care recunosc adevarul cand il vad si pot sa recunoasca adevarul in ceea ce spun si s-au saturat si ei. (...) Da. Am hotarat azi sa intru in politica si am decis sa punem randuiala in tara!”, scrie Dragomir.