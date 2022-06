Fostul președinte rus Medvedev iese la atac: 'Fanii europeni ai broaștelor, lebărului și spaghetelor adoră să viziteze Kievul'

Dmitri Medvedev, fost președinte rus și în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că vizita liderilor francez, german și italian la Kiev este de "zero folos". Medvedev nu îl menționează pe Klaus Iohannis, aflat și el la Kiev.

Medvedev a scris pe Twitter că vizita lui Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi "nu va aduce Ucraina mai aproape de pace" și i-a numit pe cei trei lideri "fani europeni ai broaștelor, lebărului și spaghetelor".

„Fanii europeni ai broaștelor, cârnaților de ficat și spaghetelor adoră să viziteze Kievul. Cu zero utilitate. Au promis aderarea la UE și obuziere vechi Ucrainei, s-au îmbătat cu gorilka și au plecat acasă cu trenul, ca acum 100 de ani. Totul este în regulă. Și totuși, nu va aduce Ucraina mai aproape de pace. Ceasul ticăie”, scrie Medvedev.

