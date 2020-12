Fostul primar al Timişoarei Nicolae Robu: Ce constat, cu gust amar, este că noul primar şi noul viceprimar fac dovadă de o incapacitate crasă

Fostul primar al municipiului Timişoara, liberalul Nicolae Robu, a criticat dur, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, actuala administraţie locală, despre care a spus că dă dovadă de "incapacitate crasă de a face faţă unor funcţii atât de grele”. Robu a susţinut că a lăsat o situaţie financiară foarte bună, "cea mai bună din ultimii mulţi ani”, anunță news.ro.

"Eu am făcut predarea de mandat cu eleganţă, urându-i noului primar, pentru binele oraşului, să fie un primar mai bun ca mine! Dar... n-ai cu cine! Ce constat, cu gust amar, la o lună şi jumătate după acel moment este că noul primar şi noul viceprimar, în tot acest răstimp, fac dovadă de o incapacitate crasă de a face faţă unor funcţii atât de grele şi încearcă, dând dovadă de vicii mari de caracter, să şi-o acopere împroşcând permanent cu noroi în munca mea şi a sutelor de angajaţi ai Primăriei, aruncând în spaţiul public minciuni neruşinate”, şi-a început Robu mesajul pe pagina sa de Facebook.

Citește și: George Simion, dezvăluire de la consultările cu Klaus Iohannis! Solicitare către președinte!

Fostul edil a dat şi câteva exemple: "ba cu privire la ce-am făcut noi în privinţa fondurilor europene, aici profitând de faptul că cetăţenii n-au de unde să ştie tehnologia, adică: cronologia, etapele, bucătăria internă a procesului de accedere la banii europeni - noi, care am fost cei mai performanţi din ţară, câştigând finanţare de 570 milioane euro, pt 92 de proiecte! - (vă voi prezenta eu, în curând, din respect pentru dumneavoastră, stimaţi timişoreni, această tehnologie); ba cu privire la contractele de salubrizare - apropo: Timişoara a ajuns cel puţin la acelaşi nivel de necurăţenie la care a fost în acea perioadă de acum vreo doi ani, când, expirând contractele vechi şi schimbându-se sistemul, nu a venit nimeni la licitaţie şi am rămas aproape un an fără operator; ba cu privire la Colterm (societatea de termoficare - n.r.)”.

Nicolae Robu a arătat, în mesajul său, că a lăsat în urma sa o situaţie financiară foarte bună.

"O spun cu toată răspunderea: situaţia financiară pe care am lăsat-o este cea mai bună din ultimii mulţi ani din aceeaşi perioadă a anului! Dar, trebuie să ştii să fii ordonator de credite la acest nivel de Primăria Timişoara! Vă voi explica, în curând, cum stau lucrurile şi la COLTERM! O fac numai şi numai din respect pentru dumneavoastră, stimaţi timişoreni! Sunt extrem de ocupat cu ceea ce fac acum - şi fac cu mare plăcere! -, greu îmi găsesc timp să comunic cu dumneavoastră, dar, din respect pentru dumneavoastră, repet, dar şi să nu las minciuna să ia locul adevărului cu privire la ce-am făcut eu pt oraş timp de 8 ani, cu atâta dăruire, dăruire de viaţă, până la urmă, găsesc soluţii!”, a scris Robu.

Citește și: Ludovic Orban, despre renunțarea la Șefia Camerei Deputaților: Sunt dispus să duc negocierile în mandatul dat de partid .

Fostul primar a prezentat şi o listă cu ceea ce a moştenit, când a preluat mandatul de primar, în 2012, dar şi ce a lăsat moştenire noii administraţii.

"Comparaţi cu ce auziţi acum că au ca actualii! Şi urmăriţi ce vor face ei! RUŞINE! TRIST! Am crezut că avem de-a face cu alt gen de caractere şi cu alt nivel se competenţă! Vai şi-amar!”, şi-a încheiat Nicolae Robu mesajul.

Actuala administraţie se confruntă, în aceste zile, cu riscut de a fi oprită apa caldă şi încălzirea în oraş, din cauza datoriilor acumulate de Colterm, societatea de termoficare din Timişoara, de-a lungul anilor. Primarul actual, Dominic Fritz, a anunţat că a solicitat Guvernului României sprijin financiar în acest sens. Potrivit Prefecturii Timiş, Colterm mai are combustibil până marţi. De o eventuală întrerupere a apei calde şi a încălzirii ar fi afectate peste 50.000 de familii din Timişoara.