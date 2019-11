Fostul primar Piedone a fost luat la rost de judecător - Lipsa de inițiativă a fostului edil sub tirul întrebărilor instanței

Fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone a dat, joi, o amplă declarație de inculpat în fața judecătorului care dezbate dosarul Colectiv.

La termenul de joi aldosarului magistratul de caz, Mihai Bălănescu, a fost recuzat, dar un alt judecător, a respins imediat cererea de recuzare astfel că instanța a continuat administrarea probelor și procedurilor în aceeași componență.

În continuare judecătorul l-a audiat pe Cristian Popescu Piedone, care a arătat la termenele trecute că vrea să dea o declarație despre acuzațiile ce i se aduc.

„Domnule președinte. Îmi susțin declarațiile de la urmărire penală și cea dată la judecătorul de drepturi și libertăți.



Judecător: Vă considerați vinovat?



Nu domnule judecător. Nu mă consider vinovat!



Judecător: de când erați primar??



În administrație sunt de 25 de ani. La sectorul patru am avut două mandate. 2008 până în 2015”, a debutat audierea.

Pe parcursul declarației fostul primar a invocat lacune legislative dar și faptul că două hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 4 acopereau modalitatea lapidară în care primăria acorda Acordurile de Funcționare agenților economici solicitanți, respectiv, baruri sau cluburi.

După ce a vorbit zeci de minute despre acest lacune din legislație primarul a fost întrebat de mai multe ori de judecătorul de caz de ce totuși, chiar și cu aceste lacune nu a avut inițiativă pentru stoparea fenomenului nefast de acordare fără verificare a existenței avizului de Prevenire și Stingere a Incendiilor (PSI).

„Judecător: Cum apreciați în raport de dispozițiile legii 307 pe 2006 hotărârea consiliului local nr. 42?



La vremea aceea a fost dată pentru a simplifica și pentru a duce agentul economic pe o pistă cât mai rapidă de la depunere pana la răspuns.



Judecător: nu mă luați asa rapid. Sa intrăm în detalii. Existau anume restricții în lege.



Sunt de acord că trebuie să existe autorizație PSI. Legea 159 a scos această sintagmă. Dar legea totuși cerea să am un anume act. La edificarea construcție era obligatoriu.



Judecător: dacă construcția iși schimba destinația nu trebuia?



Agentul economic trebuia să anunțe primăria. Eu nu puteam cere avize pe care eu nu le puteam emite. Neavând prerogative și competențe nu puteam verifica un act care nu e emis de mine. Ne întoarcem la registrul comerțului. Când agentul se duce cu solicitare la Registrul Comerțului și acesta știe exact ce se întâmplă în locație.



În baza declarației pe proprie răspundere Colectiv a menționat în clar ca e vorba de un bar cu servire la mese cu 80 de locuri.

....

La momentul 2008 când am preluat mandatul de primar legislația nu punea în sarcina mea obligativitatea solicitării e la agentul economic a autorizației PSI pentru că eu nu pot verifica condițiile de emitere a ei. Eu nu am obligații legale în emiterea acestui act”, a explicat fostul edil.

Apoi a urmat tirul întrebărilor magistratului privind neimplicarea fostului edil în problematica de la acel moment a modului în care primăria emitea Acordurile de Funcționare.

„Judecător: banii ăștia se încasau și primăria nu verifica nimic?



Primăria verifică cele patru avize și orarul de funcționare.



Judecător: de ce verificați alte chestiuni dar nu verificați și existența avizului PSI. Cine încasează o taxă verifică și dacă taxa e încasată în condițiile legale, nu? (mai mulși avocați au încercat să atragă atenția că Piedone ar mai fi răspuns unei astfel de întrebări - n.r). Lăsați-l pe martor. E matur. E vaccinat!



Verificam chestiunile față de care existau și măsuri coercitive legale. Acolo unde puteam acționa. Cu zece zile înainte poliția locală a efectuat un control.



Judecător: Aveați patru avize de verificat. La numărul e locuri declarat de ce mai cereați declarația pe proprie răspundere??



Arăt că în privința celor patru avize pe care le-am menționat puteam să verific respectarea aceștia de către agentul economic care funcționa pentru că avea măsuri coercitive prin Direcția de control.



Erau măsuri prevăzute prin HCL dar și prin lege. În privința PSI și a numărului de scaune nu aveam măsuri coercitive. Declarația privind nr de scaune pe proprie răspundere o cerea primăria pentru că așa cerea legea.



Încasarea taxei pe scaune se ducea la bugetul de stat și verificarea celor declarate cu realitatea nu era în competența primăriei. Era în competența ANAF.



Judecător: cine verifica numărul de scaune declarate dacă nu primăria??



Nu am primit adresă expresă legat de Colectiv privind numărul de scaune de acolo sau tulburarea liniștii și ordinii publice. A existat un control al inspectorilor primăriei. A vizat acordul de funcționare. Controlul s-a făcut pe timp de zi. Așa era programul primăriei. S-a aplicat o amendă pentru personal necalificat și ceva legat de băuturi. Controlul a avut loc cu zece zile înainte.



Judecător: de ce mai era nevoie de acest acord de funcționare? De vreme ce totul e pe proprie răspundere?? De ce era nevoie de acest HCL? Era vorba despre bani?? Exista o HG iar în jos ierarhic după HG e HCL, care este o extensie a HG.



Pot fi acuzat dacă elaboram aceste hotărâri de consiliu local. Cu tot respectul, nu am făcut decât să respect legea. Nu am interferat niciodată în gândirea Consiliului Local. Rațiunea lor, a HCL-urilor a fost că au vrut să verifice spațiile de pe domeniul public dar și să se încaseze o taxă. Conform HG sunt atribuite niște atribuții primarului dar aceste atribuții sunt realmente fictive. Se vorbește despre pompierii voluntari dar niciun primar vreodată nu a folosit această atribuție.



Judecător: Primarul nu se putea implica?? I se interzicea de lege??



Relația cu ISU a fost de colaborare. Nu de subordonare.

Judecător: Vă era greu să cereți de la ISU baza de date cu agenții economici din sector care au dosarul n lucru sau care au cerut aviz.



Da domnule judecător. Aveți perfectă dreptate în viziunea dumneavoastră. Era firesc să existe această baza comună de date între poliție primărie și ISU. Nu am primit vreodată de la ISU vreo informare în acest sens referitor la agenți economici ce doreau să funcționeze în Sector 4. Legislația actuală e primitivă. Dar eu nu pot fi amendat de instanță pentru ce oferă legea. La ISU ceream intervenția la manifestații publice. A existat un concurs internațional de artificii. Atunci am cerut sprijin ISU pentru această acțiune. La simple zugrăveli și amenajări nu era nevoie de autorizația de construcție decât dacă e vorba de zona istorică”, s-a mai spus în sala de judecată în timpul audierii lui Cristian Popescu Piedone.