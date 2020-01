Fostul producător de film Harvey Weinstein a fost acuzat de viol şi agresiune sexuală în Los Angeles în ziua celuilalt proces

Fostul producător de film Harvey Weinstein a fost acuzat de viol şi agresiune sexuală în Los Angeles, în aceeaşi zi în care a început procesul lui din New York, potrivit news.ro.

Procuratura din Los Angeles a transmis că acuzaţiile fac referire la incidente care au avut loc în 2013 şi în care au fost implicate două femei, scrie BBC. Dacă va fi găsit vinovat în procesul din Los Angeles, Weinstein poate primi o pedeapsă cu până la 28 de ani de închisoare.

Luni, la New York, a început procedura de selecţie a juriului, iar audierile în proces vor începe peste aproximativ 2 săptămâni. Şi aici el este acuzat de două femei, iar dacă va fi găsit vinovat riscă o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă.

Cât priveşte cazurile din Los Angeles, Weinstein este învinuit că a violat o femeie şi că a agresat sexual o alta. Procurorii au propus o cauţiune de 5 milioane de dolari.

Mogulul de la Hollywood, premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love” şi cunoscut pentru filme ca „The English Patient”, „Gangs of New York” şi „Pulp Fiction”, a negat toate acuzaţiile care i-au fost aduse. El a susţinut că actele sexuale au fost mereu consimţite.

Apariţia primelor acuzaţii la adresa lui, în octombrie 2017, în New York Time şi The New Yorker, a dus la dezvoltarea mişcării #MeToo în care sute de femei au învinuit public de comportament sexual neadecvat bărbaţi puternici din industria divertismentului şi din media.