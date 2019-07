Fostul proprietar al celei mai mari rafinării independente de petrol din Rusia a fost arestat la Moscova

Fostul proprietar al rafinăriei Antipinsky, cel mai mare producător independent de petrol din Rusia, încărcată de datorii, a fost arestat la Moscova, a anunţat duminică compania într-un comunicat, transmite luni Reuters potrivit Agerpres.

Grupul New Stream a informat că şeful său, Dmitri Mazurov, a fost arestat sâmbătă de către Comisia de anchetă pe aeroportul Şeremetievo din Moscova, în momentul revenirii sale în Rusia.Conform comunicatului grupului care a deţinut anterior rafinăria, Mazurov este suspect într-un caz de fraudă. New Stream nu a oferit informaţii suplimentare.Autorităţile nu au fost imediat disponibile pentru comentarii.Luna trecută, SOCAR Energoresurs, o societate mixtă, formată din cel mai mare creditor al Rusiei, Sberbank, şi un grup de investitori, a achiziţionat o participaţie de 80% la rafinăria Antipinsky. Sberbank este principalul creditor al fabricii.Rafinăria, care are o capacitate anuală de 9 milioane de tone, şi-a anunţat falimentul în luna mai, la câteva săptămâni după ce un tribunal din Londra a ordonat blocarea activelor sale ca răspuns la un proces intentat de o casă de tranzacţionare.Datele instanţei britanice indică creanţe în valoare de 346.5 miliarde de ruble (5.5 miliarde de dolari).