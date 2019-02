Fostul şef al Colegiului SRI vrea proteste de stradă: 'Eu propun să ne strângem în jurul casei lui Kovesi şi a doamnei Tarcea'

Iulian Fota, fost şef al Colegiului Naţional de Informaţii, instituţie de învăţământ a SRI, recent desfiinţată, reacţionează dur la vestea că Laura Codruţa Kovesi este urmărită penal. Fota, care este şi fost consilier prezidenţial pe probleme de securitate, vrea proteste de stradă în sprijinul fostei şefe a DNA şi a preşedintelui ÎCCJ.

"E nasoala rau de tot ! Doar eu vad cum Dragnea si camarila dau foc Reichstagului? Modul in care sunt tratate doamnele Tarcea si Kovesi ne face sa fim increzatori in viitor? Kovesi este la un pas de persecutia politica. Daca ele sunt tratate asa, ce sansa mai are un om obisnuit in fata tavalugului asta? In ritmul asta , la anul , pe vreamea asta, vom putea cere azil politic in Vest. La 30 de ani de la caderea comunismului contemplam instalarea de catre niste escroci a unei alte conduceri autoritare, abuzive? Doar atat mai putem?

Eu propun sa ne strangem in jurul casei lui Kovesi si a doamnei Tarcea , ca timisorenii in jurul casei pastorului Tokes. Si dupa aia sa traga in noi.Daca tot este ultimul an de libertate. Ca acolo ajungem. Deja Jandarmeria are buget suplimentar", scrie Iulian Fota pe Facebook.

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunţat, la Europa FM, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Audierea fostei şefe a DNA urmează să aibă loc vineri, 15 februarie, la ora 13.00.

