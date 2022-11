Fostul șef ANI, reacție la cazul Clotilde Armand: 'Instituțiile sunt bune doar când lucrează împotriva adversarilor'

Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, reacționează la scandalul public generat de raportul ANI în cazul Clotilde Armand. Fără să menționeze nume, Georgescu remarcă faptul că unele persoane susțin ideea de „fără penali în funcții” publice doar când vine vorba despre adversari.

„Fără penali în funcții publice! Doar pentru căței!

Instituțiile sunt bune doar când lucrează împotriva adversarilor”, scrie Horia Georgescu pe Facebook.

Fostul șef ANI folosește și un citat din George Orwell, autorul unor romane celebre recum „Ferma animalelor” și „1984”: „All animals are equal, but some animals are more equal than others.” („Toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele.”)

CONTEXT

Clotilde Armand este acuzată că s-a numit pe sine manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție‟ finanțat din fonduri europene și a produs un folos material pentru sine în cuantum de 18.720 Lei, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003. „Cele 5 dispoziții semnate reprezintă numirea în funcția de manager de proiect, precum și majorarea indemnizației lunare, cu până la 30%”, precizează ANI.

Armand s-ar fi aflat și în incompatibilitate, începând cu data la care s-a numit singură manager de proiect, deținând în același timp și funcția de primar al Sectorului 1.

ANI a sesizat și PÎCCJ, având în vedere că a primarul Armand semnat dispoziții prin care și-a creat singură venituri suplimentare, ceea ce s-ar încadra la art. 301 din Codul Penal: „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”