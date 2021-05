VIDEO - Fotbalistul care a înscris golul victoriei în finala Ligii Campionilor: Am aşteptat 15 ani acest moment

Fotbalistul echipei Chelsea, Kai Havertz, care a înscris golul victoriei în finala Ligii Campionilor, cu Manchester City, s-a declarat încântat de trofeul obţinut după o aşteptare de 15 ani.

“Nu ştiu ce să spun. Nu am cuvinte. Am aşteptat mult. Acum vreau să le mulţumesc familiei mele, părinţilor mei, bunicii mele şi iubitei mele. Nu ştiu ce să spun. Am aşteptat 15 ani acest momment şi iată că a venit”, a spus Havertz la BT Sport, potrivit bbc.com.

Formaţia Chelsea Londra a câştigat Liga Campionilor, învingând, sâmbătă seară, cu scorul de 1-0, echipa Manchester City, în finala disputată pe stadionul Dragao din Porto.

Chelsea şi-a mai adjudecat trofeul în 2012.

Golul a fost marcat de Havertz, în minutul 42: