Fotbalistul Marius Marin vorbește despre...

Publicatia: http://www.sestaporta.news/ scrie despre interventia jucatorului roman Marius Marin, la un post de televiziune din tara sa natala.

Acesta declara ca: „Sunt bine și mă adaptez la condiții, pe de altă parte ce să mai fac? Ne antrenăm chiar dacă de acasă, încercând să ne menținem în formă, ni s-a permis să mergem doar la supermarket și farmacie. De asemenea, ni se oferă o foaie și dacă suntem opriți de poliție arătăm că nu am plecat în altă parte. Este ordinul guvernului. La început am crezut că este doar un joc, dar când vezi poliția în fiecare colț îți dai seama că nu este o situație bună. De exemplu, în farmacie când mergeți, trebuie să intre un bărbat, farmacistul are o mască și o cască de protecție specială. În mare parte, trebuie să fim la un metru distanță. Se simte ca fiind într-un film. Mai cânt Call of Duty și se simte ca aceeași atmosferă. Am văzut ce se întâmplă în România. Este bine că, spre deosebire de Italia, a reacționat rapid și nu există multe cazuri. Aceasta este situația, regret că nu am mai putut juca pentru echipa națională, dar sănătatea este în prim plan și le doresc tuturor. Trebuie să fim pozitivi ".