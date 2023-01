FOTO | Autorităţile au dat publicităţii fotografii cu atacatorul de la Monterey Park, California - Suspectul este 'înarmat şi periculos'

Departamentul şerifului din comitatul Los Angeles a publicat duminică fotografii ale suspectului în cazul atacului armat din Monterey Park, soldat cu 10 morţi şi 10 răniţi, informează CNN.

Şeriful Robert Luna a postat pe Twitter fotografii ale bărbatului - capturi de pe imagini ale camerelor de supraveghere - şi a precizat că anchetatorii l-au identificat ca fiind suspectul din atac şi că ar trebui să fie considerat "înarmat şi periculos". Publicul este rugat să sune la poliţie dacă are informaţii, informează News.ro.

Cel puţin zece persoane au fost ucise şi alte zece au fost rănite într-un atac armat care a avut loc sâmbătă seara într-un club de dans din Monterey Park, California, oraş cu o comunitate asiatică însemnată, care găzduia un festival dedicat Noului An chinezesc.

Potrivit autorităţilor, suspectul a reuşit să fugă şi este încă în libertate.

Suspectul este un bărbat asiatic cu vârsta cuprinsă între 30 şi 50 de ani, potrivit descrierilor făcute de martori oculari.

Departamentul şerifului a declarat că nu ştie dacă atacul a fost motivat rasial. Jumătate dintre victime sunt bărbaţi, iar restul femei. Identităţile lor nu au fost făcute publice.

Atacatorul era încă în libertate la aproape peste 12 ore de la atacul din oraşul Monterey Park.

Pe de altă parte, oficialii investigează dacă un incident petrecut 20 de minute mai târziu la un alt club de dans, din oraşul vecin, Alhambra, are legătură cu masacrul din Monterey Park. La cel de-al doilea club, martorii au declarat că un bărbat asiatic a intrat ţinând în mână o armă pe care patronii localului au reuşit să i-o ia. Nimeni nu a fost împuşcat, iar bărbatul a fugit.

On Saturday January 21, 2023 at 10:22 PM the suspect male/adult/Asian pictured above was involved in a shooting. Investigators have identified him as a Homicide suspect and he should be considered armed and dangerous.

Contact LASD Homicide with any information at 323-890-5000. pic.twitter.com/2gPUBBybvv