Foto| Beyoncé a dezvăluit coperta viitorului ei album, 'Renaissance'

Beyoncé a dezvăluit joi un vizual care însoţeşte lansarea albumului "Renaissance", aşteptat pentru 29 iulie. Potrivit publicaţiilor specializate, între care Pitchfork, este vorba despre coperta acestui al şaptelea disc, primul de studio solo al cântăreţei după şase ani.

Cântăreaţa apare aici aproape dezbrăcată, aşezată pe holograma unui cal, conform news.ro.

"Crearea acestui album mi-a permis să găsesc un loc în care să visez şi o evadare într-o perioadă terifiantă pentru lume. Mi-a permis să mă simt liberă şi aventuroasă într-un moment în care se întâmplau foarte puţine lucruri. Intenţia mea a fost de a crea un loc sigur, un loc unde critica nu are loc. Un loc în care să fii ferit de perfecţionism şi de supraanaliza. Un loc în care să ţipi, să simţi libertatea. A fost o călătorie minunată de explorare. Sper că veţi găsi bucurie în această muzică. Sper că vă va inspira să vă mişcaţi şoldurile. Şi să vă simţiţi de asemenea unici, puternici (e) şi sexy aşa cum sunteţi", a scris ea pe Instagram.

Imaginea artistei i-a făcut pe unii fani să vadă în aceasta un omagiu adus picturii "Lady Godiva" a englezului John Collier (1897), precum şi o referire la o fotografie a Biancăi Jagger în Studio 54, clubul de noapte emblematic din Manhattan în anii 1970.

Single-ul "Break My Soul", lansat în urmă cu o săptămână, este deocamdată singura melodie cunoscută a acestui nou album, care va avea 16. Dacă ultimul ei proiect, "Lemonade", datează din 2016, starul american a lansat îmrpeună cu soţul ei, Jay-Z albumul "Everything is Love" în 2018. În anul următor, cântăreaţa a lansat albumul colaborativ "The Gift" pentru a însoţi lansarea remake-ului live "Lion King".