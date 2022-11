FOTO Boris Johnson e cel mai mare ambasador al Ucrainei: Se implică direct în aprovizionarea spitalelor din Ucraina

Fostul premier britanic, Boris Johnson, a publicat, sâmbătă, imagini în care participă la pregătirea unor colete cu material medical destinate Ucrainei, într-o deplasare, vineri, la un depozit în nordul Londrei, unde era depozitat material medical, scrie presa britanică.

”Spitalele din Ucraina au nevoie de susţinerea noastră”, scrie el într-un tweet, în care îndeamnă la donaţii către spitalele ucrainene.

În imaginile postate, el apare la volanul unui camion şi ambalând colete, scrie news.ro.

El a efectuat vineri o deplasare la un depozit, la Enfield, la nord de Londra.

Material medical provenind de la furnizorul spitalicesc Circle Health a fost adunat în depozit, scrie presa britanică.

Boris Johnson era însoţit de căytre ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit.

Cotidianul conservator The Telegraph scrie că Circle Health, cel mai mare grup spitalicesc din Regatul Unit, a livrat 13 camioane de material medical Kievului, Harkovului, Mîkolaivului, Hersonului, Odesei şi Liovului, în valoare de trei miliarde de lire sterline.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat luni că ”sute de spitale şi de instituţii de sănătate (nu mai sunt) deplin operaţionale” în Ucraina, în urma atacurilor ruseşti asupra structurii energetice ucrainene.

Vineri, pacienţii spitalelor din Herson au fost evacuaţi, din cauza atacurilor ruseşti ”constante” asupra oraşului.

Hospitals across Ukraine need our support. It was great to visit @Circlehealthgrp who have sent 12 lorry loads of medical kit over, & to help load the 13th with beds & anaesthetic machines for Kherson. Please consider supporting their appeal pic.twitter.com/Z5WrpRiRhv