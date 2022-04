Foto | Boris Johnson, primul lider G7 care îl vizitează pe Zelenski la Kiev: 'Fii curajos, ca Boris. Fii curajos, ca Ucraina'

Premierul britanic Boris Johnson are o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sâmbătă după-amiază, în Kiev.

Ambasada Ucrainei în Marea Britanie a distribuit o fotografie cu cei doi lideri aflați la discuții. Fotografia este însoțită de textul „Surpriză”.

Un purtător de cuvânt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că întâlnirea lor este încă în desfășurare.

Acesta a precizat că discuțiile dintre cei doi ar trebui să dureze o jumătate de oră, înainte de o întâlnire bilaterală mai amplă, în prezența altor membri ai personalului diplomatic.

Între timp, ministrul ucrainean al apărării l-a lăudat pe Johnson pentru că este primul lider G7 care vizitează Ucraina.

Ministerul au transmis pe Twitter: "Fii curajos, ca Boris. Fii curajos, ca Ucraina".

Vineri, președintele CE, Ursula von der Leyen și Josep Borrell, șeful diplomației UE, au vizitat Kievul și împrejurimile sale.

We welcome @BorisJohnson in Kyiv, the first G7 leader to arrive in Ukraine since the beginning of the large-scale war. We are strengthening our union of democracies.

Be brave, like Boris.

Be brave, like Ukraine.#BRAVEUKRAINE