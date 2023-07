Foto| Concurs de interpretare la tulnic unic în ţară, în Alba

O fetiţă se numără printre premianţii unicului concurs de interpretare la tulnic, ajuns la a VI-a ediţie, organizat în cadrul Târgului Naţional de Turism Rural de la Albac, desfăşurat de vineri până duminică în Ţara Moţilor, printre participanţi numărându-se şi un băiat.

Tulnicul este considerat instrumentul tradiţional al locuitorilor din Munţii Apuseni, fiind prezent în istoria acestei zone ca instrument muzical, dar şi ca instrument folosit pentru comunicare sau avertizare în caz de pericole, potrivit Agerpres.

"Concursul de interpretare la tulnic 'In memoriam Elena Pogan', unicul concurs de acest gen din România, şi-a desemnat câştigătorii celei de-a VI-a ediţie. Competiţia, care are ca scop promovarea tulnicului, instrumentul tradiţional al locuitorilor din Munţii Apuseni, a fost inclusă în programul Târgului Naţional de Turism Rural de la Albac. În urma evoluţiei din cadrul concursului, premiul I a fost câştigat de Coroiu Maria, premiul II de Şoit Andreea şi premiul III de Neag Diana", se menţionează într-un comunicat transmis, duminică, AGERPRES, de către Centrul de Cultură "Augustin Bena" Alba.

Potrivit managerului Centrului de Cultură "Augustin Bena" Alba, Alexandru Pal, instituţia a iniţiat în ultimii ani un program de promovare a artei tulnicului ca element de patrimoniu naţional imaterial.

"Pe lângă acest concurs de interpretare, instituţia a înfiinţat în judeţ trei clase de predare-învăţare a interpretării la tulnic, în localităţile Avram Iancu, Albac şi Câmpeni. Aceste clase însumează deja peste 80 de cursanţi activi de toate vârstele şi peste 60 de absolvenţi", a precizat Alexandru Pal.

Concursul este dedicat memoriei Elenei Pogan (20 iunie 1925 - 13 decembrie 2010), cea care, în toamna anului 1960, a înfiinţat Grupul de tulnicărese din Avram Iancu, primul de acest fel din ţară.

Elena Pogan, care s-a născut în Avram Iancu, a fost profesor de chimie, biologie şi muzică în comuna sa natală. An de an, ea era cea care deschidea Sărbătoarea tradiţională "Târgul de Fete de pe Muntele Găina".

Tulnicul este un instrument muzical aerofon, cu formă tubulară, deschisă la ambele capete, care produce sunete muzicale cu ajutorul curentului de aer dirijat prin interiorul său.

"Artizanii din Ţara Moţilor confecţionează tulnice numai din lemn de molid, sub formă tronconică, dreaptă, deschisă la ambele capete, cu lungime variind între 1,5 m şi 3 m. În alcătuirea tulnicului intră două doage lustruite, lipite cu răşină şi fixate cu cercuri de jneapăn de salcie sau de brad", se mai arată în comunicatul menţionat.

Târgul Naţional de Turism Rural de la Albac este organizat de Consiliul Judeţean Alba, prin Centrul de Cultură "Augustin Bena" Alba, în parteneriat cu Primăria Comunei Albac, fiind o marcă înregistrată a Judeţului Alba.