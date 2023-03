FOTO - Droguri, jacuzzi şi cai: închisoarea anarhică din Filipine, unde orice poate fi cumpărat

Ultima dată când oficialii au efectuat controale în cea mai mare închisoare din Filipine, New Bilibid, au descoperit o varietate de lucruri, de la cele mai letale la cele mai bizare. Au găsit zeci de mii de bunuri de contrabandă - arme, alcool, droguri, materiale pentru jocuri de noroc, dar şi un manej pentru cai, păsări de vânătoare şi pitoni, care coexistau cu deţinuţii în complexul penitenciar, relatează The Guardian.

Inspecţia a fost efectuată după uciderea jurnalistului Percival Mabasa, despre care poliţia a afirmat că a fost omorât la ordinul şefului închisorilor din Filipine, Gerald Bantag. Gravitatea acuzaţiilor a pus în centrul atenţiei managementul închisorilor din ţară, informează News.ro.

În Filipine, închisorile au de mult timp reputaţia că sunt cuiburi de corupţie. Luna trecută, patru bărbaţi japonezi au fost arestaţi pentru că ar fi orchestrat o serie de escrocherii şi jafuri în ţara lor de origine din interiorul unui centru de detenţie pentru imigranţi din Filipine. În urma unei inspecţii, au fost găsite telefoane, laptopuri, routere şi bani.

Raiduri anterioare în închisori au dezvăluit avantajele de care se bucurau cei bogaţi - într-un caz intens mediatizat, datând din 2014, autorităţile au descoperit că unii deţinuţi aveau la dispoziţie vile de lux şi jacuzzi, televizoare, baruri de striptease, jucării sexuale şi droguri. S-a descoperit, de asemenea, că un lord al crimei avea un studio de muzică construit în interiorul vilei sale din închisoarea New Bilibid, unde şi-a petrecut timpul înregistrând cântece de dragoste, lansând chiar şi un album, care s-a vândut în 15.000 de exemplare.

UN MIC STAT DINCOLO DE GRATII: PAZNICII AU DEVENIT DEPENDENŢI DE DEŢINUŢI

Închisoarea New Bilibid, una dintre cele mai mari din lume, are un renume prost din cauza lipsei de resurse şi a supraaglomerării. Ea găzduieşte 29.000 de deţinuţi, în ciuda faptului că are o capacitate de doar 6.000 de locuri, spune Raymund Narag, profesor de criminologie şi justiţie penală la Southern Illinois University.

Pentru a preveni izbucnirea dezordinii, agenţii de penitenciar şi deţinuţii îşi dezvoltă propriile structuri pentru a gestiona viaţa de zi cu zi. În întreaga închisoare există o ierarhie a deţinuţilor, aceştia asumându-şi diferite roluri şi poziţii. Funcţii de bază - chiar şi asigurarea cheilor - sunt delegate deţinuţilor.

Deţinuţilor li se permite, de asemenea, să primească resurse din exterior, cum ar fi medicamente, alimente sau haine, dar şi bani lichizi - în jur de 40 de dolari de fiecare dată pentru fiecare vizitator, ceea ce înseamnă că există o linie de comerţ în întreaga închisoare. "Dacă afară repari pantofi, atunci aici ai putea face reparaţii de pantofi pentru paznicii de la închisoare sau pentru deţinuţi şi vizitatorii acestora. Şi poţi face bani din asta, pe care îi poţi trimite acasă pentru a-ţi întreţine propria familie", a povestit un fost deţinut.

Un astfel de sistem estompează graniţele în cadrul închisorii. Personalul devine dependent de deţinuţi şi chiar devine membru al bandelor acestora. Având în vedere că deţinuţii pot face bani înăuntru, mita poate fi dată cu uşurinţă gardienilor în schimbul unor favoruri, inclusiv permiterea unor obiecte interzise, cum ar fi telefoanele, sau chiar accesul la camere cu aer condiţionat.

PENTRU UNII LUX, PENTRU ALŢII INFERN

Pentru marea majoritate a deţinuţilor, însă, condiţiile sunt mizerabile. În 2019, un oficial medical de la spitalul închisorii New Bilibid a declarat că aproximativ 5.200 de deţinuţi mor anual din cauza supraaglomerării, a bolilor şi a violenţei.

Regulile pot fi aplicate în mod arbitrar, dar cu severitate. Rudelor care au făcut călătorii lungi pentru a-şi vizita familia li se poate refuza intrarea fără explicaţii. Sau avocaţilor li se refuză permisiunea de a-şi vedea clienţii. Pachetele cu alimente - de care deţinuţii depind - pot fi refuzate sau distruse în timpul percheziţiilor. Deţinuţii sunt lăsaţi să "flămânzească". Pot fi reţinuţi ani de zile, unii aproape un deceniu, deoarece sistemul judiciar este foarte lent şi procesele lor trenează.

Condiţiile din celulele de izolare, unde oamenii sunt reţinuţi imediat după arestare, sunt deosebit de îngrijorătoare, spune Carlos Conde, cercetător senior la divizia Asia a Human Rights Watch. "Aici sunt aplicate rele tratamente, tortură, uneori chiar împotriva copiilor". Există puţine facilităţi care respectă standardele internaţionale, a adăugat el.

Experţii spun că guvernul trebuie să caute alternative la încarcerare şi să construiască închisori regionale mai mici şi mai uşor de gestionat, în care deţinuţii să fie organizaţi în funcţie de risc şi nu de afilierea la o bandă, aşa cum se întâmplă în prezent - un aranjament care încurajează ca micii infractori să se amestece cu infractori periculoşi.

