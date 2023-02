Foto | Emblema de încoronare a regelui Charles a fost dezvăluită

Emblema oficială care va fi folosită pentru serbările care vor însoţi încoronarea Regelui Charles al Marii Britanii, în luna mai, a fost dezvăluită vineri cu un design care indică susţinerea monarhiei pentru apărarea mediului, relatează Reuters.

Emblema prezintă flora din toate cele patru naţiuni care alcătuiesc Regatul Unit - trandafirul Angliei, ciulinul din Scoţia, narcisa din Ţara Galilor şi trifoiul din Irlanda de Nord, care au fost un tribut adus dragostei lui Charles pentru natură, a indicat Palatul Buckingham.

De asemenea, a fost conceput pentru a utiliza culorile roşu, alb şi albastru ale drapelului Uniunii, potrivit Agerpres.

"Designul a fost inspirat de dragostea Regelui Charles pentru planetă, natură şi preocuparea lui profundă pentru lumea naturală", a spus designerul Jony Ive.

Charles a devenit automat regele a 15 teritorii, între care Canada, Noua Zeelanda şi Australia, la moartea mamei sale Regina Elisabeta a II-a, în septembrie, dar încoronarea sa oficială va avea loc pe 6 mai la Westminster Abbey, în Londra, în conformitate cu o tradiţie care datează de aproximativ 1.000 de ani.

În afară de slujbă, vor fi sărbători, procesiuni tradiţionale, un concert la Castelul Windsor, petreceri stradale, spectacole de lumini şi voluntariat comunitar, a indicat Palatul Buckingham

