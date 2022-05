FOTO Hoții au dat iama în cimitirul Ploeștiului: Au furat bustul unui fost primar

Poliţiştii din Ploieşti au deschis un dosar penal care vizează infracţiunile de furt calificat şi profanare de cadavre sau morminte de după ce bustul unui fost primar al oraşului a fost furat din cimitir.

Este vorba despre bustul lui Temelie Dinescu, care a fost furat din cimitirul Viișoara, aflat în zona de nord a orașului. Temelie Dinescu a fost primar al orașului în perioada 1888-1889, iar anunțul cu privire la furtul bustului a fost făcut pe facebook de către unul dintre descendenții săi, Alex Ionescu.

”Uuuuuufff de ce e lumea trista si rea?

Acesta este (era, mai bine spus) monumentul deasupra cavoului familiei mele. Bustul (disparut peste noapte in stil romanesc) il reprezenta pe Temelie Dinescu, stra-strabunicul meu. Fost primar al Ploiestiului intre 1888-1889 care, pentru ca a lucrat gratis pe post de primar in acea perioada, a primit din partea urbei drept multumire acest cavou. Iata deci de unde mi se tragea nevoia sa fac ceva voluntar pentru o cauza mai mare decat mine, for the greater good. It runs in the family de multa vreme. Imi trece brusc un gand ghidus, oare ce politician autohton contemporan ar munci moca si s-ar multumi la final cu un loc de veci? Hai sa radem.

In fine, vorba mamei. Monumentul a rezistat celor 2 Razboaie Mondiale, unor cutremure semnificative, insa nu a rezistat anului de gratie 2022 in actualul Ploiesti. Vedeti, nu trebuie sa ne faca vreo forta externa rau, nici macar natura, ne facem rau noi singuri. Si iar vorba mamei, bine ca s-a dus vechea garda a acestei familii si nu a prins asa mojicie, ca mult sange rau si-ar fi facut pentru o cauza pierduta precum Romania noastra.

Incerc sa imi inchipui profilul hotului care pe timp de noapte a dezmembrat si furat un monument funerar al cuiva care chiar a contat. Nu cred ca a facut-o sa doneze pentru cauze nobile, sa salveze vieti, sa lase ceva bun in urma. A facut-o probabil pentru ca atat l-a dus limitarea conditiei lui. Ca sa ragaie mai tarziu a mici si bere si a profan care si daca s-ar umple cu toti banii din lume, nu ar putea vreodata sa acceseze si conditia de domn.

Plangeri s-au facut, dar stim cu totii care sunt sansele reale de recuperare. Sa nu ne imbatam cu apa rece. De cate ori ma suparam si frustram acasa, un prieten imi tot zicea incercand sa ma impace: "Asa e Romania!" Off, prietene drag, tare nu as fi vrut sa imi fie adus aminte mereu cat de multa dreptate ai.

Metaforic, nu? La fel ca valorile trecutului inlocuite actualmente de toate non valorile prezentului, probabil deja bustul a devenit bani intr-o tara care a ales sa isi vanda sufletul.

Dar ce doare personal cel mai tare e faptul ca imaginea celui de pe soclu semana izbitor cu o urmasa a sa care m-a crescut si care pentru mine a insemnat aproape totul. Dar cum sa priceapa asta un profan pe care il roade doar de bani?

Zilele trecute citeam faptul ca aproximativ 8 milioane de romani traiesc in afara granitelor si ca se incearca o politica de atragere a lor inapoi in tara. What for? Sa ni se fure si monumentul de deasupra locului de veci?

Ma gandesc de multa vreme la intrebarea asta, unde as vrea sa sfarsesc fizic cand va fi sa fie. Si da, o parte a mea tare ar vrea sa fie cu ei, familia mea din care prea putini mai suntem inca. Insa o alta parte tanjeste, atat in viata cat si in moarte, la ceea ce Romania nu imi poate oferi. In primul rand, respect si demnitate.”, a scris urmașul primarului.

Conform datelor comunicate, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, din primele verificări efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 24 aprilie-20 mai, persoane necunoscute ar fi sustras dintr-un cimitir bustul unui fost primar al municipiului Ploieşti.

"La acest moment se efectuează cercetări în vederea clarificării situaţiei de fapt, depistării persoanelor implicate şi luării măsurilor legale ce se impun. În cauză, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 2 de Poliţie Ploieşti s-au sesizat din oficiu, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi profanare de cadavre sau morminte", a transmis IJP.