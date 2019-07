FOTO Imaginea zilei: Dăncilă a JUCAT ping - pong cu Eugen Teodorovici și l-a amenințat, în glumă, cu remanierea

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, le-a povestit, sâmbătă, copiilor din afara granițelor aflați în tabără la Sulina, că atunci când el era copil mânca ciorbă de pește cu apă din Dunăre, dar și că premierul Viorica Dăncilă i-a spus că înota în Dunăre, la Sulina, conform Mediafax. Premierul Viorica Dăncilă a jucat ping-pong cu ministrul de Finanțe și l-a amenințat, în glumă, cu remanierea, dacă va pierde partida.

Eugen Teodorovici le-a spus copiilor că an de an venea la Slulina, în tabără, când era copil, iar când a încercat să îi povestească, sâmbătă, premierului Vioroca Dăncilă despre acest lucru, primul-ministru i-a replicat că ea înota aici, când când era copil.

Citește și: Șeful CRPC Timiș a făcut PRĂPĂD în șase luni de mandat - Sorin Susanu a închis și amendat aproape 200 de unități

„Încercam să îi povestesc doamnei prim-ministru despre Sulina, cum eu, acum mulți ani de zile, veneam an de an la această tabără, în zonă, pescuiam, mâncam ce găteau localnicii, ciorba de pește cu apă de Dunăre are cel mai bun gust. Doamna premier mi-a spus: . Mi-a povestit că mergea la sala de sport. Trebuie să aducem aceste obiective la forma inițială și să vă bucurați toți de ceea ce e aici, la Sulina”, a spus Teodorovici.

Peste 3.000 de elevi şi tineri români din ţările aflate în jurul graniţelor şi Balcani, precum şi din diaspora participă la cea de-a XI-a ediție a taberei ARC, la Centrul de Agrement din Sulina, județul Tulcea și Oglinzi, județul Neamț, precum și Căprioara, județul Hunedoara.

Activităţile organizate în cadrul Programului se vor axa pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba română, pe informarea participanţilor asupra istoriei românilor şi aprofundarea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie românească.