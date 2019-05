FOTO Întâlnire NEAȘTEPTATĂ a lui Liviu Dragnea: A discutat cu unul dintre cei mai mari critici ai săi și ai Guvernului

Liviu Dragnea a avut o întlânire mai puțin așteptată, după ultimele sale declarații și ale premierului Viorica Dăncilă. Luni, la Palatul Parlamentului, șeful Camerei Deputaților a discutat cu Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la Bucureşti.

Întâlnirea dintre cei doi vine la scurt timp de la criticile vehemente lansate de ambasador la adresa PSD și a Guvernului României. ” O întâlnire bună azi cu ambasadorul palestinian privind întărire cooperării bilaterale existente și identificarea de noi zone de interes comun.”, a fost mesaju lui Dragnea după discuția cu Kokaly.

Pe 25 martie, ambasadorul Palestinei critica decizia Guvernului de a muta ambasada României din Israel de la Tel Aviv în Ierusalim

„În primul rând, nu cred că aceasta este o abordare personală, cred că este abordarea PSD-ului, a liderilor PSD, Dragnea, Dăncilă şi alţii. Ceea ce a făcut ieri Dăncilă este, în primul rând, împotriva angajamentelor României, pe care şi le-au luat în faţa noastră anul trecut, la întâlnirile pe care le-am avut cu partea română. În al doilea rând, este împotriva legilor internaţionale şi a legitimităţii internaţionale şi, de asemenea, împotriva criteriilor europene despre Ierusalim. Cred că face asta ca să îl susţină pe Netanyahu să fie din nou premier în Israel. Ar trebui să nu meargă în această direcţie, ar trebui să fie mai deşteaptă”, a spus Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la Bucureşti la Digi 24.

