FOTO - Medicii au rămas șocați: Cum arată radiografia pulmonară a unei tinere cu coronavirus

Radiografia unei tinere de 33 de ani, infectată cu coronavirus, arată efectul șocant pe care îl are noul virus din China asupra plămânilor. Femeia a ajuns la spitalul din Lanzhou, China , cu o temperatură de 38.8 și respirație îngreunată, după o tuse seacă care a ținut-o cinci zile, scrie Daily Mail.

Tânăra, care ajunsese în Lanzhou cu o zi înainte să apară simptomele, lucrează la Wuhan.

Medicii au diagnosticat-o cu noua tulpină de coronavirus după ce au remarcat numărul extrem de scăzut de celule albe din sânge, ceea ce înseamnă că avea o infecție în corp.

Ulterior, radiografiile efectuate la spital au scos la iveală boala care avansase și îi acapara plămânii.

În cele două radiografii, făcute la 3 zile distanță, se pot observa cu ușurință zonele albe care se extind, în ciuda tratamentului primit la spital.

Imaginile au fost prezentate de un grup de cercetători de la The First Hospital of Lanzhou University, în revista Radiology.