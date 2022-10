Foto| O acuarelă pictată de regele Charles III a fost vândută în licitaţie cu un preţ de zece ori mai mare faţă de estimarea iniţială

O acuarelă realizată de regele Charles III a fost vândută în licitaţie, joi, cu un preţ de zece ori mai mare faţă de estimarea iniţială, scrie CNN. Opera, creată în 2001, reprezintă reşedinţa regală de la Balmoral, în Scoţia, unde regina Elizabeth II a murit la 8 septembrie.

„În cariera mea de curator nu am văzut atât de multe oferte depuse înaintea unei licitaţii”, a indicat Hamish Wilson, care a făcut oficiile la casa de licitaţii Bonhams.

Lucrarea, estimată la 600 de lire sterline (în jur de 689 de euro) s-a vândut în final pentru 5.737 lire sterline (în jur de 6.589 de euro), conform news.ro.

Site-ul casei Bonhams indică faptul că acuarela a fost semnată şi datată în creion, însoţită de un certificat de autenticitate.

Vânzarea, care a avut loc online, a inclus în jur de 100 de tablouri cu Balmoral. Licitatorul a început strigarea la 3.000 de lire sterline (3.440 de euro). Potrivit CNN, Hamish Wilson a indicat că interesul pentru această vânzare ar putea fi explicat şi prin faptul că la Castelul Balmoral a murit regina Elizabeth II.

Este pentru prima dată când o lucrare a lui Charles III este oferită la licitaţie. Noul monarh este cunoscut pentru că îi place să picteze, pasoune pe care a descris-o deja drept „unul dintre cele mai relaxante şi terapeutice exerciţii”.

În ianuarie şi februarie, la Londra, a fost organizată chiar şi o expoziţie cu picturile celui care era pe atunci Prinţ de Wales. Lucrările expuse au arătat peisaje din Scoţia şi Franţa. Charles III a recunoscut pentru revista The Scotsman că „operele sale timpurii au fost eşecuri”, precizând în acelaşi timp că pictura îi permitea „să revigoreze părţi ale sufletului pe care alte activităţi nu o pot face”.

În 2016, familia regală a transmis că din 1997 Charles III a strâns 2 milioane de lire sterline din activitatea sa de pictor, sumă donată unor organizaţii de caritate. Monarhul comercializează litografii ale acuarelelor sale în magazinul casei sale din Gloucestershire.

