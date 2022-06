Foto-Video | Primele imagini cu președintele Iohannis la Kiev

Președintele Klaus Iohannis a ajuns la Gara din Kiev. El se alătură celor trei lideri europeni, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi. Liderii vor avea convorbiri, urmate de o conferință de presă.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și de premierul italian Mario Draghi au ajuns, joi dimineața, la Kiev, după ce au călătorit circa 12 ore cu trenul, din Polonia.

Klaus Iohannis s-a alăturat după ce a urmate un alt traseu.

Volodimir Zelenski urmează să îi primească pe liderii europeni la Palatul Maryinsky, sediul președinției, pentru discuții considerate cruciale înaintea summitului UE din 23-24 iunie. O conferință de presă este programată după-amiezii, apoi în program este un „prânz privat” târziu.

In Kyiv today with my European colleagues ???????? Chancellor @OlafScholz, ???????? President @EmmanuelMacron and ???????? PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b