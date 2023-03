FOTO - 'Stranger Things' - O nouă poveste sub formă de piesă de teatru va fi jucată la Londra la sfârşitul anului

"Bine aţi venit la Hawkins, 1959, înainte ca lumea să fie dată peste cap", astfel a anunţat, miercuri, Netflix prequel-ul serialului său de succes "Stranger Things", o nouă poveste pe scenă care va fi lansată la sfârşitul anului, informează News.ro.

În timp ce serialul se apropie de sfârşit şi a fost deja transpus în benzi desenate, o nouă piesă se va întoarce la originile universului imaginat de fraţii Duffer. Piesa se va numi "The First Shadow".

Piesa, care a fost scrisă de fraţii Duffer, va fi regizat de Stephen Daldry, regizorul filmelor "Billy Elliot" şi "The Hours". Aici vor apărea personaje precum Jim Hopper, Joyce Maldonado şi Henry Creel.

"Stranger Things" a fost reînnoit pentru un al cincilea şi ultimul sezon. Al patrulea sezon, care a fost difuzat în 2022, a fost împărţit în două părţi şi a avut un succes uriaş, devenind una dintre cele mai urmărite producţii ale Netflix.

Welcome to Hawkins, 1959. Before the world turned upside down… Stranger Things: The First Shadow. A new story live on stage in London, coming Late 2023. pic.twitter.com/haPbCMuanq