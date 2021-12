FOTO-VIDEO | 50 de morți în Haiti, după ce o autocisternă care transporta benzină a explodat: 'Suntem depăşiţi de situaţie'

Cel puţin 40 de persoane au murit, iar altele au fost rănite, după explozia unei cisterne care transporta benzină, în Haiti, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenţie, citate de agenţia Associated Press, relatează Mediafax. Alte surse media dau 50 de morți.

Explozia a avut loc marţi în oraşul Cap-Haitien, a declarat fostul premier Claude Joseph. Deflagraţia a fost urmată de un incendiu masiv.

"Împărtăşesc durerea şi tristeţea tuturor acestor oameni", a afirmat Claude Joseph, în prezent ministrul de Externe din Haiti. "Explozia s-a produs în timp ce în jurul autocisternei erau zeci de persoane care încercau să se aprovizioneze cu benzină", a declarat Patrick Almonor, un membru al Consiliului Municipal din oraşul Cap-Haitien, conform publicaţiei Le Nouvelliste.

Bilanţul preliminar al exploziei este de 40 de morţi. Alte zeci de persoane sunt spitalizate, conform unor surse medicale citate de publicaţia Le Nouvelliste. "Suntem depăşiţi de situaţie, avem nevoie urgentă de materiale medicale", a declarat un medic local, Calhil Turenne.

