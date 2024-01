FOTO VIDEO Cea mai mare navă de croazieră din lume, de 5 ori cât Titanicul, a ridicat ancora în cursa inaugurală

Cea mai mare navă de croazieră din lume, Icon of the Seas, a ridicat ancora din portul Miami, în statul american Florida, şi a plecat în călătoria sa inaugurală, conform BBC.

Icon of the Seas are 20 de punţi şi poate găzdui 8.000 de pasageri, iar elementele prezente la bord includ şi o cascadă de 16 metri înălţime, 6 trambuline de apă şi peste 40 de restaurante, baruri şi săli de distracţie.

Icon of the Seas, cu o lungime de 365 de metri, este deţinut de Royal Caribbean Group, scrie BBC. Nava va face o călătorie de şapte zile în care va vizita insule la tropice.

Tonajul său este de 5 ori mai mare decât al Titanicului.