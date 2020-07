FOTO-VIDEO Explozie puternică la o fabrică de artificii în Turcia: peste 40 de răniți; la sediu se aflau 150 de angajați

Peste 40 de persoane au fost rănite vineri într-o puternică explozie, într-o fabrică de focuri de artificii, în Turcia, au anunţat autorităţile, precizând că 150 de angajaţi se aflau în instalaţie la momentul exploziei, relatează AFP, informează News.ro.

”Până în prezent, am transportat 41 de răniţi la spital. Mulţumesc lui Allah că nu sunt decese”, a anunţat pe Twitter guvernatorul provinciei Sakarya (nord-vest), în care se află fabrica, Oktay Kaldirim.

Explozia, prezentată drept un ”accident industrial” de către salvatori, a avut loc vineri înainte de prânz.

O impresionantă ciupercă de fum alb se ridica la câteva sute de metri pe cer, întimp ce în fabrică se auzeau explozii ale focurilor de artificii, potrivit unor iamgini difuzate de posturi turce de televiziune.

Potrivit unor martori, citaţi de presa locală, detonarea a fost resimţită pe o rază de 50 de kilometri.

Unii locuitori au crezut că era un cutremur. Intervenţia salavatorilor este complicată de detonări care continuau săaibă loc, potrivit guvernatorului Kaldirim. Un semn al îngrijorării autorităţilor este faptul că preşedintele Recep Tayyip Erdogan a trimis trei miniştri la faţa locului. În 2009 şi 2014, două explozii au avut loc în aceeaşi fabrică, soldate cu doi morţi şi aproximativ 40 de răniţi, scrie presa turcă.

UPDATE - 2 died, 73 injured, rescue operation underway.



Head of Turkish Red Crescent says the chemical gas coming from the explosion has side effects, residents of #Sakarya should not breathe it. Those living nearby the factory should close their doors and windows. #Turkey pic.twitter.com/vnKvtRd9D0