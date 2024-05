FOTO-VIDEO În plină ofensivă rusească, Ucraina îl demite pe comandatul trupelor din Harkov: zece sate în trei zile au cucerit forțele rusești în regiune

Pe fondul avansului forțelor armate rusești din regiunea Harkov, comandantul ucrainean al grupului operațional-tactic de trupe din Harkov (OTUV) a fost înlocuit. În locul lui Andrey Gritskov, Mikhail Drapatyi a fost numit în această funcție.

Anterior Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susținea că situația operațională pe frontul Harkov rămâne dificilă și se schimbă dinamic, dar rușii au succes tactic în bătălia pentru Vovcensk.

Publicația Financial Times îl citează pe șeful administrației militare a orașului Vovchansk, Tamaz Gambarashvili. Acesta a declarat presei ucrainene că este "extrem de dificil" să se construiască fortificații de înaltă calitate pentru Vovchansk, un alt epicentru al luptelor din regiunea Harkov. Potrivit oficialului, orașul este bombardat constant de Rusia, dar ucrainenii continuă să construiască zone de apărare.

#NewsMap Russian invasion forces attacked #Kharkiv oblast at two locations from the north, capturing at least ten villages in three days. My maps are based on multiple geolocations and latest official and unofficial reports. pic.twitter.com/AFNR8MljPm

Armata ucraineană a recunoscut luni "succese tactice" ale Rusiei în regiunea Harkov (nord-est), unde Moscova a afirmat că a cucerit alte patru localităţi din apropierea frontierei în cadrul ofensivei sale lansate vineri, care a dus la evacuarea a mii de civili, relatează AFP.

La începutul zilei de luni, Statul Major ucrainean a recunoscut într-un mesaj pe Facebook că "inamicul înregistrează în prezent succese tactice", adăugând că "luptele continuă în localitatea de frontieră Vovchansk", care avea circa 3.000 de locuitori înainte de actuala ofensivă şi unde Moscova a mobilizat "până la cinci batalioane", potrivit Kievului.

Această înaintare a ruşilor intervine în contextul în care preşedintele Vladimir Putin a făcut duminică seara o remaniere surpriză la Moscova şi l-a demis pe emblematicul său ministru al apărării Serghei Şoigu, după doi ani de conflict în Ucraina fără un rezultat clar, relatează News.ro.

Jurnaliştii AFP au putut vedea duminică persoane evacuate în apropiere de Vovchansk, majoritatea în vârstă şi dezorientate. "Nu eram pregătiţi să plecăm", a declarat Lyouda Zelenskaia, în vârstă de 72 de ani, cu pisica ei Zhora în braţe. La fel ca ea, Lyuba Konovalova, în vârstă de 70 de ani, şi-a amintit "noaptea terifiantă" care a precedat evacuarea lor. Potrivit lui Oleksiï Kharkivsky, un poliţist din Vovchansk, "mai multe persoane" au murit în bombardamentele de sâmbătă, iar "oraşul este în permanenţă sub focuri de armă". "Artilerie, mortiere, inamicul atacă cu tot ce are", a declarat acest poliţist mobilizat pentru evacuarea locuitorilor.

Potrivit acestuia, aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate începând de vineri din oraş, care a fost lovit de 32 de atacuri cu drone în ultimele 24 de ore. Duminică, aproximativ 500 de persoane mai erau în localitate, potrivit guvernatorului regiunii Harkov, Oleg Synegoubov. "Toate zonele de la graniţa de nord se află sub focul inamicului aproape 24 de ore pe zi. Situaţia este dificilă", a precizat Synegoubov pe reţelele de socializare.

Duminică, Ministerul rus al Apărării a raportat capturarea a patru localităţi foarte aproape de graniţă - Gatishche, Krasnoe, Morokhovets şi Oleikovo - în regiunea Harkov, unde se află al doilea oraş ca mărime din Ucraina.

Volodymyr Tymochko, şeful poliţiei din regiunea Harkov, a declarat că Vovchansk a fost atacat din trei părţi şi că trupele ruseşti se află la periferie. "În pofida luptelor active, poliţia continuă să evacueze" populaţia, a declarat el pentru AFP la punctul de evacuare.

Comandantul-şef al forţelor ucrainene, Oleksandr Syrsky, a declarat că "tentativele de a trece prin apărare au fost oprite", dar a recunoscut că situaţia în regiunea Harkov s-a "deteriorat semnificativ" şi rămâne "complicată". Forţele ucrainene "fac tot ce pot pentru a-şi menţine liniile de apărare şi a provoca pagube inamicului", a declarat el. "În pofida tuturor evenimentelor care au loc în regiune, (oraşul) Harkov este calm, nu vedem oameni plecând", a declarat primarul acestuia, Igor Terejov.

Autorităţile de la Kiev au avertizat de săptămâni întregi că Moscova ar putea încerca să atace regiunile de frontieră din nord-estul ţării, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu întârzieri ale ajutorului occidental şi cu un deficit de soldaţi.

The battle for Vovchansk continues.



As of the morning of May 13, about 500 people remained in Vovchansk, Tamaz Hambarashvili, head of the Vovchansk military administration, said. According to him, Vovchansk is controlled by the Armed Forces of Ukraine, and there are fighting on… pic.twitter.com/XHEpDQTUFz