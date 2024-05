Toate deciziile lui Vladimir Putin privind conducerea Rusiei: schimbări structurale în posturi-cheie făcute de Kremlin

Potrivit unui decret prezidenţial, Nikolai Patruşev a fost eliberat din funcţia de secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. Decretul corespunzător, semnat de preşedintele rus Vladimir Putin, se referă la "Eliberarea lui Nikolai Platonovici Patruşev din funcţia de secretar al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse în legătură cu transferul său la un alt loc de muncă".Decretul intră în vigoare din ziua semnării sale, potrivit TASS.

Printr-un al decret al lui Putin, Serghei Şoigu a fost numit secretar al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, în locul lui Patruşev.

De asemenea, potrivit propunerilor prezidenţiale primite de Consiliul Federaţiei, Şoigu este înlocuit la conducerea Ministerului Apărării de Andrei Belousov.

În guvernul anterior, Andrei Belousov, propus pentru Ministerul Apărării, a fost prim-viceprim-ministru.

Russia’s new Defence Minister: Andrei Belousov.



— Sergei Shoigu is out as Putin’s defence minister. He’s been in the position since 2012.



— Belousov is a Russian economist and politician, has been serving as the First Deputy Prime Minister of Russia since January 21, 2020.



—… pic.twitter.com/q8RlPwZ1iB