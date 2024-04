FOTO-VIDEO – O bază militară din Transnistria a fost lovită de o dronă

"Astăzi, la ora 14:35, o dronă kamikaze a atacat baza militară a Ministerului Apărării al Republicii moldoveneşti Transnistria, în districtul Rîbniţa, la şase kilometri de frontiera cu Ucraina", a declarat într-un comunicat ministerul securităţii statului din republica autoproclamată, fără a acuza clar Kievul pentru acest atac.

In unrecognized Transnistria, a kamikaze drone attacked a military unit in Ribnita district, local media reported



Transnistrian Telegram channels publish footage allegedly from the scene. pic.twitter.com/ihEkCVaEa3