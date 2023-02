FOTO-VIDEO – Proteste violente în Albania: manifestanții au încercat să intre în Parlament, după modelul susținătorilor lui Donald Trump

Ciocniri violente în Albania! Poliția a respins manifestanții care au încercat să pătrundă în clădirea Parlamentului din Tirana, informează Associated Press.

Sute de oameni s-au adunat în fața clădirii, aruncând petarde cu fum. De asemenea, forțele de ordine nu au făcut arestări și nu au existat răniți.

Cine a organizat protestele

Protestele au fost organizate de Partidul Democrat de opoziție al fostului președinte și fost premier Sali Berisha. Deputații acestui partid au întrerupt luni ședința și au cerut demisia Guvernului. Au ocupat podiumul și au fluierat pentru ca nimeni să nu poată vorbi.

Opoziția acuză Partidul Socialist și premierul albanez Edi Rama de corupție și crimă organizată, precum și de emigrarea în masă a tinerilor albanezi în țările vest-europene.

Three opposition protestors were detained on Monday after supporters of Sali Berisha clased with the police during the fresh rally in #Tirana.



???? Nensi Bogdani/BIRN pic.twitter.com/WIB9G30m1p