Fotografie istorică developată după 55 de ani - The Beatles cântând, în iulie 1963, în oraşul Great Yarmouth

O fotografie în care apare formaţia The Beatles cântând, în iulie 1963, în oraşul Great Yarmouth, a fost developată după 55 de ani, potrivit BBC.

Fotograful urma să arunce negativul, dar asistentul său Peter Harrison, pe atunci în vârstă de 17 ani, l-a luat acasă cu intenţia de a-l developa.

La peste 50 de ani de când a fost făcută imaginea cu The Beatles, aceasta a fost developată de fiul său, aşa cum anunţă Great Yarmouth Mercury.

Harrison, acum în vârstă de 75 de ani, care locuieşte în Leeds, a spus că este încântat să vadă în sfârşit fotografia uitată.

"N-am ajuns niciodată să o developez, am lăsat-o într-un sertar gândindu-mă că poate într-o zi ar putea interesa pe cineva", a adăugat el.

El şi-a amintit de ea când fiul său Richard a urmat un curs de fotografie alb şi negru şi s-a gândit că i-ar plăcea un negativ vechi.

A fost una dintre fotografiile realizate de un profesionist al studioului Fisher, pe vremea când muzicienii cântau la ABC Cinema alături de Freddie Starr şi The Midnighters, The Kestrels şi The Trebletones.