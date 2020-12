Fotomodelul Mădălina Ghenea intervine în cazul Robert Roșu: Pare că un avocat, tată a doi copii, a fost băgat la închisoare înainte de Crăciun în urma unui abuz

Fotomodelul Mădălina Ghenea, fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio și Gerard Butler, ia poziție pe contul ei de Instagram, în legătură cu situația avocatului Robert Roșu condamnat de ÎCCJ la închisoare după ce a fost achitat în primă instanță de Curtea de Apel Brașov.

„In aceasta perioada a anului cand toti ne gandim la familie, este un moment bun sa sa ne gandim si la altii, dar si la noi ca o comunitate. Desi nu cunosc domeniul juridic, inteleg punand cap la cap informatii publice emise de institutii ale statului si organisme profesionale reputate ca este posibil ca fata de un om (avocatul Robert Rosu) sa se fi produs un abuz si ca acest abuz poate constitui un precedent periculos, care sa ne afecteze drepturile tuturor.

Pe scurt, inteleg ca avocatul Robert Rosu, exercitandu-si profesia, a fost acuzat de DNA ca ar fi incalcat legea, Curtea de Apel Brasov l-a achitat, iar in apel Inalta Curte de Casatie si Justitie, in baza acelorasi acuzatii, a intors sentinta de achitare la 180 de grade si l-a condamnat la 5 ani de inchisoare. Acuzatiile ar fi ca redactand un contract ar fi organizat un grup infractional si ca prezentand niste documente juridice (inclusiv hotarari definitive si irevocabile emise de instante), sustinand cazul clientului in fata unei comisii ar fi fost complice la abuz in serviciu.

Mă îngrijorează doua lucruri. Daca a fost condamnat doar pe baza acestor acuzatii, nu pot sa spun decat ca ce a facut acest avocat ar fi facut orice alt avocat. Sa isi reprezinte clientii. De ce intr-o parte a fost achitat si in alta a fost condamnat in baza acelorasi acuzatii? Undeva justitia romana a gresit? De altfel, aceleasi lucuri le spun si Uniunea Barourilor din Romania si Baroul Bucuresti. Dacă avocatii spun acum ca le este frica sa mai reprezinte clienti impotriva statului, ca dreptul la aparare, care este unul constitutional, este in pericol, cred ca ar trebui sa ne intereseze pe toti acest caz.

Nu ma pricep la acest domeniu, dar afland detaliile de mai sus, cred ca Justitia trebuie sa clarifice aceste lucruri rapid. Inteleg ca Inalta Curte ar trebui sa redacteze motivarea hotararii de condamnare in 30 de zile. Acum, cu toata revolta in randul avocatilor, cred ca este obligatoriu ca acest termen sa fie respectat si sa se motiveze clar aceasta sentinta. Pt ca altfel, pare ca un avocat, tata a doi copii, a fost bagat la inchisoare inainte de Craciun in urma unui abuz si nu se poate apara in continuare”, a scris Mădălina Ghenea.