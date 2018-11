Fractură PNL în privinţa rezoluţiei PE: 'România trebuie să găsească o formulă să iasă din această poziţie de stat pus la colţ'

Preşedintele executiv al Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), Ilie Bolojan, şi-a exprimat vineri temerea că rezoluţia Parlamentului European referitoare la România ar putea afecta în mod indirect activitatea administraţiilor locale şi şi-a manifestat speranţa că ţara noastră va găsi o formulă "să iasă din această poziţie de stat pus la colţ".

"De Uniunea Europeană ne leagă nişte lucruri. Două treimi din producţia industrială a României se exportă în ţările UE. Avem nişte interdependenţe economice serioase. Vrem, nu vrem, fiind o ţară în UE, de modul în care este văzut un Guvern de către conducerea Comisiei ţine şi prestigiul acelei ţări şi încrederea în ţara respectivă. Încredere înseamnă, poate, dobânzi mai mici, investiţii care se fac. (...) Dacă s-a schimbat ceva în România în marile oraşe, în aceşti ani, s-a schimbat pentru că ne-am triplat bugetele de investiţii ca urmare a accesării fondurilor europene. Chiar ieri am semnat contracte de peste 40 de milioane de euro de finanţare: poduri, pasaje, străzi pietonale. Din ultimele discuţii care au avut loc înţeleg că se încearcă legarea finanţărilor viitoare de respectarea unor criterii privind statul de drept şi trebuie să găsească România o formulă în care să iasă din această poziţie de stat pus la colţ. Nu ne face bine sub nicio formă această chestiune, nici nouă ca ţară, dar nici nouă ca oraşe, pentru că vă daţi seama că, vrând-nevrând, aceste aspecte se repercutează asupra activităţii noastre în mod indirect", a precizat primarul din Oradea, potrivit Agerpres.



În cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Casa Municipiilor, Ilie Bolojan şi preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Robert Negoiţă, au atras atenţia asupra intenţiei Guvernului de a stabili ca o cotă de doar 43% din impozitul pe venit să se repartizeze direct către bugetele locale, fără să se mai aloce şi sumele compensatorii care s-au acordat anul trecut. Conform reprezentanţilor AMR, pentru ca bugetele locale să aibă aceleaşi venituri ca în 2017, ar trebui să li se repartizeze o cotă de cel puţin 60% din impozitul pe venit. Bolojan a apreciat că intenţia Guvernului reprezintă "o agresiune" la adresa autorităţilor locale.

"Forţa primarilor de municipii este totuşi mare în România şi nu am dori ca această forţă să fie pusă la bătaie. Noi, în toată activitatea Asociaţiei Municipiilor, am avut un comportament strict administrativ, am evitat aspectele politice, am dialogat cu toate forţele cu care la un moment dat viaţa ne-a pus în colaborare, fiind în Guvern diferite formaţiuni politice, dar ce se întâmplă acum este o agresiune la adresa noastră, pe care nu o putem lăsa fără răspuns. Eu sper totuşi ca oamenii cerebrali, care înţeleg ce înseamnă administraţia şi proiectele, vor lua nişte decizii corecte pentru România pe termen lung, inclusiv în ceea ce priveşte repartiţia corectă, echilibrată şi normală a fondurilor pentru autorităţile locale", a mai spus el.