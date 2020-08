Franciza Batman traversează noi frontiere - Affleck şi Keaton revin în costumul lui Batman într-un film desfăşurat în universuri paralele

Ben Affleck îşi va relua rolul în costumul lui Batman într-un film din universul DC Comics a cărui acţiune are loc în universuri paralele, informează The Independent vineri, potrivit Agerpres.

Affleck, despre care s-a crezut că s-a distanţat de acest rol, va juca alături de precedentul interpret al lui Batman, actorul Michael Keaton, în ''The Flash'', în care Ezra Miller îşi va relua rolul din ''Justice League''.

Regizat de Andy Muschietti (''It''), filmul va fi o adaptare a seriei de benzi desenate ''Flashpoint'' din 2011 în care Barry Allen (Flash) ajunge în mai multe dimensiuni, cu eroi Batman diferiţi.



"(Batman al lui Affleck) are o contribuţie foarte importantă la impactul emoţional al filmului", a declarat Muschietti pentru Vanity Fair. ''Interacţiunea şi relaţia dintre Barry şi Wayne interpretat de Affleck vor aduce un nivel emoţional pe care nu l-am mai văzut până acum. Este filmul lui Barry, este povestea lui Barry, dar personajele lor sunt mai înrudite decât credem'', a mai spus el. ''Mă bucur să colaborez cu cineva care s-a aflat de ambele părţi ale camerei. El înţelege'', a adăugat regizorul.



Revenirea lui Affleck în rolul Batman constituie o surpriză deoarece se credea că actorul a părăsit franciza.

Actorul de Oscar a declarat pentru The New York Times, la începutul acestui an, că s-a retras dintr-un proiect solo cu Batman din cauza presiunii exercitate asupra sănătăţii sale. El acceptase iniţial să scrie, să regizeze şi să joace în propriul său film Batman.



În septembrie vor fi reluate la Londra filmările la un film Batman solo, regizat de Matt Reeves şi care îl are pe Robert Pattinson în rolul Cruciatului cu capă. Producţia a fost amânată la începutul acestui an pe fondul pandemiei coronavirusului. Tot la Londra vor fi reluate în septembrie filmările şi la un lungmetraj cu Batman, regizat de Matt Reeves, cu Robert Pattinson în rolul supereroului DC Comics, după ce au fost suspendate la începutul acestui an din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus.