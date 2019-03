Frans Timmermans, avertisment subtil pentru Guvern, înainte de întâlnirea cu Viorica Dăncilă - Vrem să ne asigurăm că lupta împotriva corupției nu e abandonată

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene a declarat, luni, inainte de întâlnirea cu Viorica Dancila, ca recomandarile MCV sunt ignorate, mentionand ca se incearca gasirea unei solutii. De altfel, Frans Timmermans a precizat ca oficialii europeni vor sa se asigure ca Romania nu abandoneaza lupta impotriva coruptiei.

Citeste si Iohannis spune că 'PSD a uitat un principiu de bază al democrației' - E culmea eșecului. Să plece de la guvernare

"Am zis foarte clar ca vreau sa discut cu Guvernul Romaniei despre toate recomandarile MCV si vom avea si o intalnire la nivel de experti. Vrem sa fim siguri ca putem face progrese in privinta statului de drept in Romania si vrem sa ne asiguram ca lupta impotriva coruptiei in Romania nu e abandonata. De la publicarea MCV nu am vazut dovezi, doar ignorare a recomandarilor UE din partea Romaniei si incercam sa gasim cea mai buna rezolvare. Nu voi specula pasii urmatori, fiecare tara e diferita, avem acest MCV sa rezolvam problemele pe care le identificam. Ne-am oferit de multe ori ca atunci când puneti la cale o legislatie noua sa veniti inainte sa ne sfatuim, asta e ce spun de fiecare data ca Romania sa nu mai faca pasi in directia gresit. Stiu ca e necesra transpunerea deciziilor CCR, dar la fel de important e sa nu faceti pasi inapoi in lupta impotriva coruptiei", a declarat Frans Timmermans la Bucuresti.